В экстренном порядке: Австралия закрыла посольство во Львове

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что Австралия закрывает свое посольство во Львове. Она призывает сограждан срочно уезжать из Украины.

Пейн отметила, что осуждает действия Владимира Путина по признанию боевиков на Донбассе. Она заверила, что Австралия солидарна с США, Европейским Союзом и всеми, кто поддерживает суверенитет Украины.

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Закрыли временно

Глава МИД сказала, что готова объявлять России скорые и жесткие санкции. Их направят против главных физических и юридических лиц оккупантов. По ее словам, безопасность австралийцев и официальных лиц является приоритетом власти.

В связи с повышенным риском австралийским чиновникам приказали покинуть Украину. Наше посольство и операции во Львове временно закрыты.

– сказала Пейн.

Консульство США во Львове

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что дипломаты днем ​​будут работать во Львове и предоставлять экстренные консульские услуги, но ночевать будут в Польше. Такое решение Блинкен принял после признания независимости боевиков Россией.

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