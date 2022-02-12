К львовскому активисту вызвали патрульных за парковку возле полиции: курьезное видео

Львовский активист Святослав Литинский уже дважды забирал дорожные конусы с парковочной площадки возле Главного управления полиции Львовщины. Однако спокойно запарковаться там пока не дают и вызывают патрульных.

Дорожные конусы возле управления были установлены с нарушениями ПДД. В полиции от них отказались.

Интересно Во львовской полиции отказались от "меченых" дорожных конусов, которые забрал активист

Активиста просили не парковаться возле полиции

Львовский активист Святослав Литинский в декабре и ноябре забрал из-под управления полиции на площади Григоренка дорожные конусы. Они стояли на парковочной площадке и имели внутри надпись "ГУНП". Несмотря на это, правоохранители заявили, что эти конусы им не принадлежат. Сейчас возле управления их уже не устанавливают. Однако проблема с парковкой там до сих пор осталась.

Много предприятий и государственных органов нарушают пункт 15.15 правил дорожного движения – выставляют на проезжей части фишки или металлические щиты, как BANKHOTEL, например, и таким образом резервируют себе места,

– рассказал Литинский.

Активист отметил, что он попытался показать правоохранителям, что они не имеют права этого делать. Он надеялся, что в полиции поймут, что нельзя нарушать ПДД и начнут требовать этого и от других частных организаций или государственных органов.

"А что получилось? Получилось то, что я забрал их фишки и теперь паркуюсь на этом месте, а они пробуют вызвать патрульную полицию, которая бы меня оштрафовала за нормальную парковку на месте, которое они фактически зарезервировали фишками для своего руководителя", – добавил Литинский.

Активист обнародовал видео своего общения с патрульными. Сначала правоохранитель сказал Литинскому, что он выехал на тротуар. Патрульный ссылался на пункт 15.10А правил дорожного движения, однако на просьбу объяснить, что этот пункт значит, полицейский сказал открыть ПДД и почитать.

Потом он говорил, что это просто не нормально парковаться перед входом в полицию, поэтому Литинский должен где-то отъехать и остановиться там. Патрульные так и не смогли объяснить активисту, что он нарушил, и в конце концов уехали.

Смотрите видео, как патрульные просили Литинского не парковаться возле ГУНП: