Во Львове ужесточили карантин: какие ограничения действуют в городе
Источник:24 канал
Во Львове существенно возросло количество больных коронавирусом. Поэтому в городе решили усилить карантин.
Решение об усилении карантинных ограничений во Львове приняли городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Заседание состоялось 21 января.
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Во Львове усилили карантин
Из-за значительного роста динамики заболеваемости коронавируса во Львове решили усилить карантинные ограничения.
- С 24 января ученики 5 – 11 классов всех школ города переходят на дистанционное обучение. Уроки будут проводить онлайн в течение 2 недель.
- Также дистанционно будут работать внешкольные учреждения – художественные школы, секции, кружки, УДЮМКи.
- Чтобы избежать лишних социальных контактов и распространения COVID-19, ко всем организаторам обратились, чтобы они перенесли свои мероприятия.
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Ситуация с COVID-19 во Львове – угрожающая
Городской глава Львова Андрей Садовый во время брифинга рассказал, что ситуация с коронавирусом во Львове – угрожающая.
Такой динамики мы во Львове за 2 года еще не видели. Чтобы вы понимали, сегодня утром 27 тысяч детей не пришли в школу. Больных – ориентировочно 10 тысяч, большая часть – на самоизоляции и еще часть не пришла, потому что ушли на дистанционное обучение целые классы,
– заметил мэр.
По словам Садового, директора школ попросили перевести старшеклассников на дистанционное обучение с 24 января.
"С понедельника будем принимать решение относительно начальной школы. Также на дистанционку отправляем все внешколье", – добавил городской глава.
Садовый отметил, что в детскую больницу на улице Пилипа Орлика за 2 года не попадали дети с коронавирусом. По состоянию на 21 января там лечатся 23 таких пациента. В свою очередь, в Охматдете находится рекордное количество детей с COVID-19.
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