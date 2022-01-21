Во Львове ужесточили карантин: какие ограничения действуют в городе

Во Львове существенно возросло количество больных коронавирусом. Поэтому в городе решили усилить карантин.

Решение об усилении карантинных ограничений во Львове приняли городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Заседание состоялось 21 января.

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Во Львове усилили карантин

Из-за значительного роста динамики заболеваемости коронавируса во Львове решили усилить карантинные ограничения.

С 24 января ученики 5 – 11 классов всех школ города переходят на дистанционное обучение . Уроки будут проводить онлайн в течение 2 недель.

. Уроки будут проводить онлайн в течение 2 недель. Также дистанционно будут работать внешкольные учреждения – художественные школы, секции, кружки, УДЮМКи.

– художественные школы, секции, кружки, УДЮМКи. Чтобы избежать лишних социальных контактов и распространения COVID-19, ко всем организаторам обратились, чтобы они перенесли свои мероприятия.

Львовщина 19 января попала в оранжевую карантинную зону.



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Ситуация с COVID-19 во Львове – угрожающая

Городской глава Львова Андрей Садовый во время брифинга рассказал, что ситуация с коронавирусом во Львове – угрожающая.

Такой динамики мы во Львове за 2 года еще не видели. Чтобы вы понимали, сегодня утром 27 тысяч детей не пришли в школу. Больных – ориентировочно 10 тысяч, большая часть – на самоизоляции и еще часть не пришла, потому что ушли на дистанционное обучение целые классы,

– заметил мэр.

По словам Садового, директора школ попросили перевести старшеклассников на дистанционное обучение с 24 января.

"С понедельника будем принимать решение относительно начальной школы. Также на дистанционку отправляем все внешколье", – добавил городской глава.

Садовый отметил, что в детскую больницу на улице Пилипа Орлика за 2 года не попадали дети с коронавирусом. По состоянию на 21 января там лечатся 23 таких пациента. В свою очередь, в Охматдете находится рекордное количество детей с COVID-19.



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