Россия била "Кинжалами" по Львову: в Воздушных силах рассказали детали

Днем 11 февраля российские войска нанесли удар по Львову, использовав "Кинжалы". Все вражеские цели были успешно обезврежены.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Смотрите также Во Львове прогремели взрывы: Россия ударила "Кинжалами"

Какие детали удара по Львову известны?

По информации ПС, российские войска осуществили пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К около 14:00. Вражеская авиация взлетела с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области России.

Силы обороны оперативно отреагировали на угрозу и провели необходимые мероприятия, чтобы вражеские ракеты не достигли своих целей. В результате все "Кинжалы" были успешно обезврежены.

Воздушные силы в очередной раз призвали украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

Где сегодня украинцы слышали взрывы?