Россия била "Кинжалами" по Львову: в Воздушных силах рассказали детали
- Российские войска нанесли удар по Львову аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", но все цели были успешно обезврежены.
- Силы обороны оперативно отреагировали, предотвратив достижение ракетами своих целей, и призвали украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Днем 11 февраля российские войска нанесли удар по Львову, использовав "Кинжалы". Все вражеские цели были успешно обезврежены.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Какие детали удара по Львову известны?
По информации ПС, российские войска осуществили пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К около 14:00. Вражеская авиация взлетела с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области России.
Силы обороны оперативно отреагировали на угрозу и провели необходимые мероприятия, чтобы вражеские ракеты не достигли своих целей. В результате все "Кинжалы" были успешно обезврежены.
Воздушные силы в очередной раз призвали украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.
Где сегодня украинцы слышали взрывы?
Вечером 11 февраля россияне атаковали Одесскую область крылатыми ракетами. В 16:20 в регионе были слышны взрывы, а в 16:30 раздавался сигнал отбоя воздушной тревоги.
В ночь на 11 февраля Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре. На Днепропетровщине нанесли удар по железнодорожной станции, а в Конотопе Сумской области – по депо.