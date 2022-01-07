С колядками, звездой и пампухами: как во Львове празднуют Рождество – атмосферное видео

Во Львове начали празднование Рождества – с пампухами, колядками и звездой. В такие моменты все объединяются и желают друг другу благодати.

Уже много лет Рождество во Львове начинают с установления главного Дидуха города. Его изготовили мастера Музея народного зодчества и быта.

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Как рассказал мастер традиционного соломоплетения Николай Огородник, Дидух является символом непрерывности рода и символом достатка.

На празднике – гости из Покутья

Посетили праздник гости из Покутья: как полагается хорошим хозяевам – не с пустыми руками. Привезли маленького Дидуха и коломыйскую кутью.

Ее приготовили с особой любовью,

– поделился городской голова Коломыи Богдан Станиславский.

На Рождество во Львов приезжают туристы из разных городов Украины. По их словам, это особенное время, когда можно проникнуть в традиции.

Так что львовский Дидух стал не просто еще одной фотолокацией. Это – символ единства, согласия и напоминания, что все мы – большая семья. Именно 7 января, в Рождество, из каждого дома будет раздаваться: "Христос Родился! Славим Его!".

Как во Львове празднуют Рождество: смотрите сюжет