Контрабанда на миллион гривен: в Украину из Турции пытались ввезти поддельную одежду

24 августа 2021 , 14:59
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Источник:

Львовская таможня

В аэропорту "Львов" 22 и 23 августа таможенники задержали украинца, турка и 2 азербайджанцев. Мужчины пытались ввезти в Украину контрабандную одежду более чем на миллион гривен.

Контрабандисты решили не декларировать товар. Среди одежды были подделки известных марок.

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Таможенники изъяли контрабанду на миллион гривен

  • Львовские таможенники изъяли в аэропорту "Львов" контрабандную одежду на 1,1 миллиона гривен.
  • Товары пытались ввезти без декларирования украинец, турок и 2 азербайджанцы.
  • Мужчины прибыли рейсом "Львов – Стамбул" 22 и 23 августа.
  • Для прохождения таможенного контроля они избрали полосу "зеленый коридор", чем показали, что не имеют товаров для декларирования и налогообложения.
  • Однако работники таможенного поста "Львов-аэропорт" совместно с сотрудниками СБУ обнаружили в багаже ​​мужчин новую одежду.
  • Объемы товаров превышали необлагаемую норму, которую можно перевезти через границу без декларирования.


Мужчины ввозили контрабанду из Турции / Львовская таможня

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Всю одежду изъяли

Мужчины пытались ввезти в Украину более 500 единиц одежды. Часть товаров была с, вероятно, поддельными логотипами известных мировых производителей.

Таможенники составили на контрабандистов протокол за "нарушение порядка прохождения контроля в "зеленом коридоре". Мужчинам грозит 1700 гривен штрафа и конфискация одежды. Весь товар временно изъяли. Вскоре дело направят в суд.


​Стоимость контрабанды составляет более миллиона гривен / Львовская таможня


Мужчинам грозит штраф / Львовская таможня​


Всю одежду изъяли / Львовская таможня


Дело направят в суд / Львовская таможня

Автор: Ольга Котів