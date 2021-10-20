Контролируемая ситуация, заполнены 50% кроватей, – Садовый рассказал о COVID-19 во Львове
Источник:24 канал
Львовская область может перейти в красную зону карантинных ограничений. Регион превышает показатели госпитализации больных коронавирусом и загруженности коек с кислородом.
Однако сейчас ситуация с COVID-19 в городе остается контролируемой. Об этом рассказал городской глава Львова Андрей Садовый.
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По словам мэра, по состоянию на 20 октября во Львове госпитализированы 780 человек. За сутки в медицинские учреждения поступил 71 человек.
На сегодня (20 октября – 24 канал) во Львове контролируемая ситуация. У нас заполненность – 50% коек,
– пояснил Садовый.
Он добавил, что еще с весны 2021 года местные власти начали закупать отдельные кислородные станции. В больницах самостоятельно вырабатывают кислород для больных, однако есть потребность его докупать.
Садовый прокомментировал карантин во Львове
По его мнению, все города Украины плавно перейдут в красную зону адаптивного карантина. Карантинные ограничения следует делать жестче. Возможно, это стоит пересматривать на уровне правительства.Обратите внимание! С 18 октября в городе ввели новые ограничения из-за COVID-19, которые касаются учебных заведений, торговли, сферы услуг и культуры.
Андрей Садовый предупредил о новых ограничениях во Львове из-за COVID-19: смотрите видео
Коронавирус во Львове: главное
- По словам Садового, уже с 1 ноября посетителям заведений общественного питания придется показывать сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.
- Во Львове учителей 13 школ будут вакцинировать прямо на рабочем месте.
- С 18 октября у работников заведений питания проверяют сертификаты вакцинации.