Контролируемая ситуация, заполнены 50% кроватей, – Садовый рассказал о COVID-19 во Львове

Львовская область может перейти в красную зону карантинных ограничений. Регион превышает показатели госпитализации больных коронавирусом и загруженности коек с кислородом.

Однако сейчас ситуация с COVID-19 в городе остается контролируемой. Об этом рассказал городской глава Львова Андрей Садовый.

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По словам мэра, по состоянию на 20 октября во Львове госпитализированы 780 человек. За сутки в медицинские учреждения поступил 71 человек.

На сегодня (20 октября – 24 канал) во Львове контролируемая ситуация. У нас заполненность – 50% коек,

– пояснил Садовый.

Он добавил, что еще с весны 2021 года местные власти начали закупать отдельные кислородные станции. В больницах самостоятельно вырабатывают кислород для больных, однако есть потребность его докупать.

Садовый прокомментировал карантин во Львове

По его мнению, все города Украины плавно перейдут в красную зону адаптивного карантина. Карантинные ограничения следует делать жестче. Возможно, это стоит пересматривать на уровне правительства.

С 18 октября в городе ввели новые ограничения из-за COVID-19, которые касаются учебных заведений, торговли, сферы услуг и культуры.

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