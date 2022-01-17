Козицкий – самый бедный среди всех руководителей ОГА в Украине

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий за декабрь 2021 года получил 63 889 гривен зарплаты. Это меньше всего среди всех руководителей облгосадминистраций.

Несколько опередил Козицкого председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута, который получил 67 667 гривен. Меньше главы Львовской ОГА получил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, который за 4 дня декабря 2021 года заработал 11 278 гривен.

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Более низкую зарплату чем у Козицкого получил председатель Закарпатской ОГА, но эту сумму он получил за пол места работы.



Зарплаты председателей ОГА / Инфографика "Слова и дела"

Кто заработал больше всего

Синєгубов до 24 декабря 2021 года возглавлял Полтавскую ОГА, где с начала месяца заработал 150 501 гривну. Из-за этого зарплата Синегубова составила 161 779 гривен за месяц. Это больше всего среди украинских руководителей ОГА.

После Синегубова по уровню доходов такие госслужащие:

председатель Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль (136 188 гривен);

председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий (136 328 гривен).

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