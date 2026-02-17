Крылатые ракеты летели в направлении Львова: есть ли последствия

Утром 17 февраля российские войска терроризируют Украину ракетами. В частности под прицелом врага был Львов.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Впоследствии такая информация была подтверждена и во Львовской ОВА.

Читайте также Ударные БпЛА и ракеты атакуют Украину, тревога во всех областях: где сейчас угроза

Что известно об угрозе Львову?

Сообщается, что на 6:56 на территории всей Львовской области продолжается воздушная тревога.

По данным Максима Козицкого, ближайшие ракеты уже в Тернопольской области.

Крылатые ракеты в направлении Львова. Пожалуйста, перейдите в безопасное место!,

– призвал Андрей Садовый.

А уже в 7.21 он уточнил, что информации о вражеских ракетах больше нет. В то же время мэр отметил, что на Западе сохраняется дроновая опасность.

Заметим также, что ранее с территории России поднялись в атмосферу стратегические ракетоносцы Ту-95МС, выполнившие запуск крылатых ракет Х-101.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетных опасностях, угрозах применения врагом ударных БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Где бил враг ночью?