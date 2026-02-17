Крылатые ракеты летели в направлении Львова: есть ли последствия
- Утром 17 февраля российские войска направили свои ракеты во Львовскую область.
- Местные власти предупреждали об угрозе удара.
Утром 17 февраля российские войска терроризируют Украину ракетами. В частности под прицелом врага был Львов.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Впоследствии такая информация была подтверждена и во Львовской ОВА.
Что известно об угрозе Львову?
Сообщается, что на 6:56 на территории всей Львовской области продолжается воздушная тревога.
По данным Максима Козицкого, ближайшие ракеты уже в Тернопольской области.
Крылатые ракеты в направлении Львова. Пожалуйста, перейдите в безопасное место!,
– призвал Андрей Садовый.
А уже в 7.21 он уточнил, что информации о вражеских ракетах больше нет. В то же время мэр отметил, что на Западе сохраняется дроновая опасность.
Заметим также, что ранее с территории России поднялись в атмосферу стратегические ракетоносцы Ту-95МС, выполнившие запуск крылатых ракет Х-101.
Где бил враг ночью?
Ночью 17 февраля местные паблики и медиа Кировоградской области неоднократно сообщали о взрывах, которые были слышны и в Кропивницком.
Между тем в результате дроновой атаки в Одессе зафиксированы повреждения гражданской застройки и одного из инфраструктурных объектов. В городе загорелся пожар на верхних этажах многоэтажного жилого дома, есть пострадавшие среди людей.
В Днепре также прогремели несколько взрывов. В областной военной администрации сообщили, что в одном из районов города вспыхнул пожар. В результате инцидента получили повреждения административное здание и транспортные средства.