Кто из украинцев имеет телефонный номер Джоли и пригласил ее в Украину: в ОП раскрыли тайну

Во Львов 30 апреля приехала звезда Голливуда Анджелина Джоли. В Офисе Президента рассказали, кто пригласил актрису в Украину.

Джоли очень поразила поездка во Львов и Борислав. По возвращении в Соединенные Штаты она прокомментировала встречу с детьми, пострадавшими в результате циничного вторжения России в Украину.

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Джоли пригласил глава ОП

Советница по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Дарья Заривная рассказала, что наконец-то может официально признаться, кто на самом деле стоит за приездом Анджелины Джоли в Украину и у кого есть ее телефонный номер.

Для протокола: о "Львовских круасанах" он не просил. Как говорят на Галичине: "Так сі стало",

– отметила Заривная.

Голливудскую звезду в Украину пригласил глава ОП Андрей Ермак. Его советница опубликовала фото онлайн-разговора руководителя ОП и Джоли.

"Это уже далеко не первый зум Андрея Ермака и Анджелины Джоли, но после этого разговора могу с уверенностью сказать, что наша история с Анджелиной только начинается. Скоро сами все увидите", – добавила Заривная.

Она подытожила, что Джоли – умная, глубокая, очень смелая и сильная женщина. Офис Президента благодарен ей за поддержку Украины.



Ермак разговаривал с Джоли в зуме / Фото Дарьи Заривной

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Коротко о приезде Анджелины Джоли в Украину

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