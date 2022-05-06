Хто з українців має телефонний номер Джолі та запросив її до України: в ОП розкрили таємницю

Джолі дуже вразила поїздка до Львова та Борислава. Після повернення до Сполучених Штатів вона прокоментувала зустріч з дітьми, які постраждали внаслідок цинічного вторгнення Росії в Україну.

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Джолі запросив голова ОП

Радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна розповіла, що нарешті може офіційно зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну і в кого є її телефонний номер.

Для протоколу: про "Львівські круасани" він не просив. Як кажуть на Галичині, так сі стало,

– зазначила Зарівна.

Голлівудську зірку до України запросив голова ОП Андрій Єрмак. Його радниця також опублікувала фото онлайн-розмови керівника ОП та Джолі.

"Це вже далеко не перший зум Андрія Єрмака та Анджеліни Джолі, але після цієї розмови можу впевнено сказати, що наша історія з Анджеліною тільки починається. Скоро самі все побачите", – додала Зарівна.

Вона підсумувала, що Джолі – розумна, глибока, дуже смілива і сильна жінка. Офіс Президента вдячний їй за підтримку України



Єрмак розмовляв з Джолі у зумі / Фото Дарії Зарівни

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Коротко про приїзд Анджеліни Джолі в Україну

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