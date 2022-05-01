Джолі в Україну запросив голова ОП Андрій Єрмак. Про це Арестович заявив в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал. Він наразі не знає наступного маршруту Джолі, однак якби й знав, то нікому не розповів би.

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Арестович відреагував на візит Джолі в Україну

Радник голови ОП зауважив, що в Росії звикли, що актори – це те ж саме, що повії. Керівництво країни-терористки не розуміє, як працює західний світ, з яким окупанти почали воювати.

Політика – це хімія. Вище керівництво може зовсім не мати того, що називається hard skills, тобто конкретними професійними навичками. 80% його часу – це soft skills, це комунікація. Комунікація – це хімія. Голлівудська зірка – це дуже і дуже багато хімії,

– зазначив Арестович.

Радник голови ОП додав, що варто уявити ситуацію, у якій Джолі приходить до будь-якого американського сенатора та просить про допомогу для українців. Водночас посадовець, звичайно ж, теж є живою людиною, яка дивилася "Містер та місіс Сміт", "Лару Крофт" чи інші фільми за участі акторки.

"І вона йому каже: "Я подивилася в госпіталі на поранених дітей та солдатів, і вони мені сказали, що їм не вистачає гаубиць". І пускає велику гарну сльозу. В голосі – сльози, блимає віями та каже: "Сенатор, допоможіть! Я благаю вас, як жінка і як мати!". І чи сенатор відповість їй: "А не пішла б ти, Джолі. Ти – офіціантка."? Ні, звичайно", – зауважив радник голови ОП.

За його словами, сенатор спершу попросить фото для своїх онуків, які обожнюють голлівудську зірку, а потім запевнить, що українські діти будуть під захистом.

"А потім вона приїжджає до своїх друзів. А хто є друзями Анджеліни Джолі? Голлівудські зірки. Серед цих голлівудських зірок є багато голлівудських продюсерів, які розпоряджаються мільярдами доларів і складають економіку Сполучених Штатів, тож вони не можуть бути проігнорованими політичною елітою", – додав Арестович.

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Коротко про приїзд Анджеліни Джолі в Україну

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