Про це екснардеп і журналіст написав приблизно о 18 годині. Він оприлюднив фото, на якому голівудська акторка спілкується із людьми на вулицях Льовова.

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Поки деталі не оприлюднює

За словами екснардепа, він є людиною, яка безпосередньо займалася поїздкою Джолі. Проте, на жаль, не розповів, що саме довелося зробити, щоб приїхала така відома людина.

Як особа, яка безпосередньо займалася її приїздом до України, можу назвати цю подорож унікальною. Перепрошую, що без подробиць,

– написав Лещенко.

На фото, яке він прикріпив, знаменитість справді стоїть поміж українців. Вона в цей момент спілкувалася з людьми неподалік від залізничного вокзалу Львова.

Саме там стоять намети, де волонтери надають допомогу біженцям і переселенцям. Раніше в мережі повідомляли, що зірка там пообідала разом із переселенцями.



Джолі пообідала біля львівського вокзалу / Фото з телеграму Сергія Лещенка

Чому знаменитість приїхала в Україну

Річ у тім, що вона не лише відома акторка. Також Анджеліна Джолі є послом доброї волі ООН у справах біженців. Очевидно, в Україну вона приїхала через війну, яка змусила тікати за кордон більш як 5 мільйонів людей.

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