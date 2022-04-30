Об этом экснардеп и журналист написал около 18 часов. Он обнародовал фото, где голливудская актриса общается с людьми на улицах Левова.
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Пока детали не публикует
По словам экснардепа, он является человеком, непосредственно занимавшимся поездкой Джоли. Однако, к сожалению, не рассказал, что именно пришлось сделать, чтобы приехал такой известный человек.
Как лицо, которое непосредственно занималось его приездом в Украину, могу назвать это путешествие уникальным. Извиняюсь, что без подробностей,
– написал Лещенко.
На фото, которое он прикрепил, знаменитость действительно стоит среди украинцев. Она в этот момент общалась с людьми недалеко от железнодорожного вокзала Львова.
Там стоят палатки, где волонтеры оказывают помощь беженцам и переселенцам. Ранее в сети сообщалось, что звезда там пообедала вместе с переселенцами.
Джоли пообедала у львовского вокзала / Фото с телеграмма Сергея Лещенко