Левчик наконец дома: кошачий мэр Львова вернулся в горсовет

Во Львове потерялся котик Левчик, который жил в мэрии. 8 сентября его наконец нашли.

Левчик живет в горсовете в течение года. Львовяне часто называют его "кошачьим мэром" города.

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Левчик наконец нашелся

Во Львове 7 сентября потерялся кот Левчик, который живет в горсовете. Вероятно, его напугал взрыв, который прогремел во время антитеррористических учений в мэрии. Городской голова Андрей Садовый призвал львовян помочь в поисках кота.

Директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко 8 сентября сообщил, что Левчик наконец нашелся.

Андрей Садовый Ваше поручение выполнено! Левчик дома. Спасибо всем кто помогал искать,

– отметил Бойко.



Левчик вернулся в мэрию / Фото Евгения Бойко

По информации "Depo.Львов", Левчика нашла работница управления внутренней политики Анастасия Булат. Он сидел под террасой одного из ресторанов на площади Рынок, неподалеку от мэрии.

Котик был голоден и очень напуган. Однако, к счастью, с Левчиком ничего плохого не случилось. Он уже был у ветеринара, и врач сказал, что с животным все хорошо.



Котика нашли под террасой кафе на площади Рынок / Скриншот со страницы lvivcitycat

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