Как Львов готовится к Новому году: сказочные фото города

Новый год вот-вот наступит и праздничная атмосфера уже окутала все города Украины. Не отстают и уютные улочки Львова.

Пользователи сети в последние дни 2021 года обнародовали удивительные фото украшенного города Льва. Мы предлагаем вашему вниманию подборку этих праздничных фотографий.

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Город, который поражает красотой

Прежде всего стоит взглянуть на главную Львовскую елку. Нынешнее главное рождественское дерево высотой аж 17 метров. В ее украшении использовали много ромбов, поскольку именно эти фигуры издавна символизируют жизнь и благосостояние рода.

Главная елка Львова / Фото из инстаграма tvoya_lvivshchyna

А возле горсовета уже традиционно установили каток. В этом году он, как и всегда завораживает своей красотой. Полосы белых фонариков не только освещают площадь для катания, но и отдают атмосферой уютных рождественских фильмов.

Каток возле ЛГС / Фото из инстаграма rvm_fotos

Но в этом месте удивительная атмосфера не только вечером. Ведь рядом стоят немало елок и других украшений. Поэтому даже утром там можно попить теплого какао и насытиться праздничным настроением.

Елка неподалеку от катка​ / Фото из инстаграма news_lviv

Увидеть немало интересного можно и с другой стороны горсовета Львова. Чего только стоят сани Санты, в которые даже можно сесть!

Сани на площади Рынок / Фото из телеграма "Типичный Львов"

А после посиделок в санках можно пройтись и по рождественской ярмарке, которая здесь совсем рядом. На фотографиях заметно, что праздничные домики тоже изрядно влияют на праздничную атмосферу центра города.

Рождественская ярмарка на площади Рынок / Фото из инстаграма nice_lviv

Также трудно не вспомнить и одно из самых легендарных заведений города – кофейню "Армянка". Поговаривают, что когда-то туда нередко заходили посидеть даже участники группы "Брати Гадюкіни". Однако неизвестно, в те относительно далекие времена украшали ли заведение столь же красиво.



Кофейня "Армянка" во Львове / Фото из инстаграма gotham_89

Однако красотой охвачены значительно больше мест Львова. На праздничные улочки, витрины и еще несколько заведений города можно посмотреть на фотографиях ниже.

Удивительная атмосфера в городе / Фото телеграма "Типичный Львов" и Dyvys.info