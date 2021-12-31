Користувачі мережі в останні дні 2021 оприлюднили дивовижні фото прикрашеного міста Лева. Ми пропонуємо вашій увазі підбірку цих святкових світлин.

До теми Казковий Новий рік у Львові: куди піти та що побачити у святковому місті

Місто, яке вражає красою

Передусім варто глянути на головну Львівську ялинку. Цьогорічне головне різдвяне дерево має висоту аж 17 метрів. У її оздобленні використали багато ромбів, оскільки саме ці фігури віддавна символізують життя та добробут роду.



Головна ялинка Львова / Фото інстаграму tvoya_lvivshchyna

А біля міськради уже традиційно встановили ковзанку. Цьогоріч вона, як і завжди заворожує свою красою. Смуги білих ліхтариків не лише освітлюють площу для катання, а й віддають атмосферою затишних різдвяних фільмів.



Ковзанка біля ЛМР / Фото інстаграму rvm_fotos

Але в цьому місці дивовижна атмосфера не тільки ввечері. Адже поряд стоїть чимало ялинок та інших прикрас. Тому навіть зранку там можна попити теплого какаю та насититись святковим настроєм.



Ялинка неподалік від ковзанки / Фото інстаграму news_lviv

Побачити чимало цікавого можна й з іншої сторони міськради Львова. Чого лише вартують сани Санти, в які навіть можна сісти!



Сани на Площі Ринок / Фото телеграму "Типовий Львів"

А після посиденьок у санках можна пройтись і різдвяним ярмарком, який тут зовсім поряд. На світлинах помітно, що святкові будиночки теж неабияк впливають на святкову атмосферу центру міста.



Різдвяний ярмарок на Площі Ринок / Фото інстаграму nice_lviv

Також важко не згадати й один із найлегендарніших закладів міста – кав'ярню "Вірменка". Подейкують, що колись туди нерідко заходили посидіти навіть учасники гурту "Брати Гадюкіни". Проте невідомо, чи в ті відносно далекі часи прикрашали заклад настільки ж красиво.



Кав'ярню "Вірменка" у Львові / Фото інстаграму gotham_89

Однак красою охоплені значно більше місць Львова. На святкові вулички, вітрини та ще кілька закладів міста можна подивитись на світлинах знизу.

Дивовижна атмосфера в місті / Фото телеграму "Типовий Львів" і Dyvys.info