Львов переходит в красную зону: какие будут ограничения
Источник:24 канал
Ситуация с коронавирусом во Львове и области постоянно ухудшается. Поэтому с 30 октября город переходит в красную зону карантина.
Решение об усилении карантина приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС 28 октября. Об ее итогах рассказал мэр Львова Андрей Садовый на брифинге.
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Красная зона во Львове: что запретят
Прекратят работу все учреждения культуры. Также нельзя будет проводить какие-либо массовые мероприятия – концерты, фестивали, конференции. Исключение составляют только футбольные матчи – их можно проводить без зрителей при вакцинации или отрицательных ПЦР-тестах у участников.
В спортивных залах и бассейнах разрешено проводить только единичные тренировки и только при наличии вакцинации или отрицательного теста. Все кинотеатры, театры и музеи прекращают прием посетителей вообще. Так же запретят проводить экскурсии.
Кроме того, остается в силе решение, что с 1 ноября все школы Львова на 2 недели уходят на дистанционное обучение. Детсады продолжают работать.
Как будет ездить общественный транспорт
В транспорте следует обязательно находиться в маске. В то же время все водители должны быть вакцинированы. Автобусы, трамваи и троллейбусы должны быть заполнены на 50% от общей вместимости. Это 50 пассажиров в больших автобусах и максимум 15 – в малых.
Кроме того, проезд для льготников ограничат – они смогут бесплатно ездить в транспорте только с 11:00 до 16:00. Однако на участников боевых действий эти ограничения не действуют. Сертификатов о вакцинации у пассажиров не потребуют.
Какие заведения продолжат работу
- Рестораны и кафе (должно быть занято только 50% площадей и не более 4 человек за столиком).
- Парикмахерские и салоны красоты (исключительно по предварительной записи).
- Продовольственные и вещевые рынки, непродовольственные магазины, ТРЦ (в пределах 50% занятых площадей).
- Гостиницы и хостелы (рестораны на их территории должны принимать только проживающих там).
Где не потребуют сертификат о вакцинации
- Супермаркеты (если не менее 60% продукции занимает еда).
- Продуктовые магазины.
- Магазины бытовой химии.
- Аптеки (в частности, ветеринарные).
Рекомендуют закрыть церкви и храмы
По рекомендациям Совета епископов службы должны проходить онлайн, а верующим следует быть дома. Если кто-то идет в церковь, богослужения должны проходить под открытым небом.
Просьба к львовянам на эти две недели перейти в немного другой режим работы и иметь уважение друг к другу. Не рисковать – хороший кофе можно выпить и дома. А побыть лишний раз с семьей – большая радость для семьи,
– подчеркнул во время брифинга Андрей Садовый.
Карантин во Львове: что сообщалось ранее
С 25 октября во Львовской области были введены новые карантинные правила. Все посетители кафе, ресторанов, промышленных рынков, ТРЦ, салонов красоты должны иметь с собой сертификаты о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте (за 72 часа до посещения заведения).
Новые правила не распространялись на продовольственные магазины, супермаркеты и аптеки. Такие же ограничения запланированы во Львове с 1 ноября.
Последние новости COVID-19 в Украине
- В течение 27 октября в Украине подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
- Среди больных 1830 детей и 477 медработников.
- В больницы госпитализировали 5366 человек с выраженными симптомами коронавируса.
- От осложнений болезни, к сожалению, скончались 576 пациентов. В то же время выздоровели 10 006 человек.
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Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала