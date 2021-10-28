Львов переходит в красную зону: какие будут ограничения

Ситуация с коронавирусом во Львове и области постоянно ухудшается. Поэтому с 30 октября город переходит в красную зону карантина.

Решение об усилении карантина приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС 28 октября. Об ее итогах рассказал мэр Львова Андрей Садовый на брифинге.

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Красная зона во Львове: что запретят

Прекратят работу все учреждения культуры. Также нельзя будет проводить какие-либо массовые мероприятия – концерты, фестивали, конференции. Исключение составляют только футбольные матчи – их можно проводить без зрителей при вакцинации или отрицательных ПЦР-тестах у участников.

В спортивных залах и бассейнах разрешено проводить только единичные тренировки и только при наличии вакцинации или отрицательного теста. Все кинотеатры, театры и музеи прекращают прием посетителей вообще. Так же запретят проводить экскурсии.

Кроме того, остается в силе решение, что с 1 ноября все школы Львова на 2 недели уходят на дистанционное обучение. Детсады продолжают работать.

Как будет ездить общественный транспорт

В транспорте следует обязательно находиться в маске. В то же время все водители должны быть вакцинированы. Автобусы, трамваи и троллейбусы должны быть заполнены на 50% от общей вместимости. Это 50 пассажиров в больших автобусах и максимум 15 – в малых.

Кроме того, проезд для льготников ограничат – они смогут бесплатно ездить в транспорте только с 11:00 до 16:00. Однако на участников боевых действий эти ограничения не действуют. Сертификатов о вакцинации у пассажиров не потребуют.

Какие заведения продолжат работу

Рестораны и кафе (должно быть занято только 50% площадей и не более 4 человек за столиком).

Парикмахерские и салоны красоты (исключительно по предварительной записи).

Продовольственные и вещевые рынки, непродовольственные магазины, ТРЦ (в пределах 50% занятых площадей).

Гостиницы и хостелы (рестораны на их территории должны принимать только проживающих там).

Где не потребуют сертификат о вакцинации

Супермаркеты (если не менее 60% продукции занимает еда).

Продуктовые магазины.

Магазины бытовой химии.

Аптеки (в частности, ветеринарные).

Рекомендуют закрыть церкви и храмы

Все работники таких учреждений должны быть вакцинированы двумя дозами. Посетители должны быть вакцинированы или могут показать отрицательный ПЦР-тест. Также посетители должны быть в масках и соблюдать дистанцию.

По рекомендациям Совета епископов службы должны проходить онлайн, а верующим следует быть дома. Если кто-то идет в церковь, богослужения должны проходить под открытым небом.

Просьба к львовянам на эти две недели перейти в немного другой режим работы и иметь уважение друг к другу. Не рисковать – хороший кофе можно выпить и дома. А побыть лишний раз с семьей – большая радость для семьи,

– подчеркнул во время брифинга Андрей Садовый.

Карантин во Львове: что сообщалось ранее

С 25 октября во Львовской области были введены новые карантинные правила. Все посетители кафе, ресторанов, промышленных рынков, ТРЦ, салонов красоты должны иметь с собой сертификаты о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте (за 72 часа до посещения заведения).

Новые правила не распространялись на продовольственные магазины, супермаркеты и аптеки. Такие же ограничения запланированы во Львове с 1 ноября.

Последние новости COVID-19 в Украине

В течение 27 октября в Украине подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Среди больных 1830 детей и 477 медработников.

В больницы госпитализировали 5366 человек с выраженными симптомами коронавируса.

От осложнений болезни, к сожалению, скончались 576 пациентов. В то же время выздоровели 10 006 человек.

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Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала