Львов просит Зеленского предоставить 98-летнему ветерану УПА звание Героя Украины

Львовский горсовет требует присвоить звание Героя Украины сотенному Украинской повстанческой армии, 98-летнему Мирославу Симчичу. Соответствующее обращение к Верховной Раде и президенту Украины депутаты поддержали единогласно.

Это обращение подписали многочисленные общественные организации Львовщины, украинские военнослужащие.

Важно Зеленский присвоил звание Героев Украины погибшим в 2014 году воинам

Также Львовский горсовет обратился к другим городским и областным советам проголосовать за представление президенту о присвоении Симчичу звания Герой Украины.

Что известно о Мирославе Симчиче

Звание Герой Украины – это государственная награда Украины, высшая степень отличия в Украине, которая предоставляется гражданам Украины за осуществление выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения.

Как рассказали во Львовском горсовете, Мирослав Симчич является одним из немногих живых свидетелей Второй мировой войны, которые боролись в рядах УПА за независимость Украины.

Мы имеем возможность поблагодарить его как живого героя, которым он является для каждого сознательного украинца. Впереди нас ждет День Защитника Украины, в который будем чествовать героизм наших борцов, военные традиции,

– говорится в сообщении.

Мирослав 32,5 года провел в советских тюрьмах и лагерях, не выдав никого из своих собратьев. Симчич прославился боем за Космач в январе 1945 года, когда вместе с Березовской сотней, в которой воевали более 200 воинов УПА, уничтожил карательный полк НКВД.

Симчич проживает в Коломые Ивано-Франковской области. В 2013 году ему присвоили звание "Почетный гражданин Львова".

В Коломые установили памятник Воину УПА, на котором написано, что Мирослав Симчич является прообразом всех украинских героев.