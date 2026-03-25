Оберегает родных с неба: "Шахед" попал в квартиру львовянки, когда она была на могиле брата
Дом львовянки, по имени Роксолана, пострадал в результате дроновой атаки на Сихов 24 марта. Сама женщина чудом не была дома, ведь в этот момент поехала на кладбище, чтобы навестить могилу погибшего брата.
Об этом львовянка Роксолана рассказала на своем аккаунте в соцсети Threads.
Как Роксолане удалось обойти атаку по Сихову 24 марта?
Роксолана рассказала, что 24 марта в ее дом на Сихове произошло попадание вражеского "Шахеда". Однако, к счастью, в квартире из семьи львовянки никого не было.
Мы ехали на могилу к нашему брату, который погиб будучи полицейским во время службы. В этот же день Назару должно было бы исполниться 30,
– отметила сиховчанка.
Львовянка Роксолана чудом не была дома во время атаки "Шахеда" 24 марта, поскольку с семьей поехали навестить могилу ее брата Назара / Фото из аккаунта девушки в соцсети Threads
Она также подчеркнула, что после такого случая трудно не верить в ангелов, которые оберегают нас, людей, с неба.
"Я искренне верю, что наши родные с неба нас оберегают. Я знаю, что ни я, ни Остап не пострадали бы сегодня, потому что ты, Назарчик – наш самый большой ангел-хранитель, и ты в дальнейшем оберегаешь нас от всего, как настоящий старший брат. Мы очень любим тебя", – написала Роксолана.
Что известно о вражеском ударе по Сихову во Львове 24 марта?
Одно из попаданий вражеского "Шахеда" 24 марта во Львове зафиксировали в Сихове. Туда беспилотник попал в многоэтажный жилой дом на проспекте Красной Калины.
Корреспонденты 24 канала побывали на месте российской атаки в Сиховском районе. Удар привел к выбиванию стекол, повреждения остановки общественного транспорта и порчи автобусов.
Интересно, что один из жителей пострадавшего дома в Сихове вывесил украинский флаг на балконе. В сети назвали такой поступок "проявлением несокрушимости и стойкости".
Первый прилет во Львове 24 марта был в историческом центре города. В целом количество пострадавших в городе возросло до 32 человек, трое – находятся в тяжелом состоянии.