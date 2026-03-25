Об этом львовянка Роксолана рассказала на своем аккаунте в соцсети Threads.

Как Роксолане удалось обойти атаку по Сихову 24 марта?

Роксолана рассказала, что 24 марта в ее дом на Сихове произошло попадание вражеского "Шахеда". Однако, к счастью, в квартире из семьи львовянки никого не было.

Мы ехали на могилу к нашему брату, который погиб будучи полицейским во время службы. В этот же день Назару должно было бы исполниться 30,

Она также подчеркнула, что после такого случая трудно не верить в ангелов, которые оберегают нас, людей, с неба.

"Я искренне верю, что наши родные с неба нас оберегают. Я знаю, что ни я, ни Остап не пострадали бы сегодня, потому что ты, Назарчик – наш самый большой ангел-хранитель, и ты в дальнейшем оберегаешь нас от всего, как настоящий старший брат. Мы очень любим тебя", – написала Роксолана.

Что известно о вражеском ударе по Сихову во Львове 24 марта?