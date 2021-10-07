Львов занимает первую позицию, – Садовый о рейтингах украинских городов

Городской голова Львова Андрей Садовый убежден, что, сравнивая со всеми украинскими городами, Львов лучший по качеству жизни. Однако из-за требовательности горожан он занял не самую высокую строчку в официальном рейтинге.

По результатам опросов Львов занял 10 место по качеству жизни. В свою очередь, первой стала Винница.

Заметьте Львов вошел в тройку лучших украинских городов для ведения бизнеса

Садовый считает что на самом деле Львов занимает 1 место

Во время сессии Львовского горсовета 7 октября депутат от "Свободы" Руслан Кошулинский заявил, что Львов опустился на 10 строчку во всеукраинском рейтинге городов по качеству жизни. В свою очередь, ранее он оказывался в тройке – пятерке лидеров. Город Льва опередили Винница, Ивано-Франковск, Луцк, Чернигов и другие.

Однако Садовый не считает, что Львов на самом деле опустился на 10 место. Он рассказал о технологии составления таких рейтингов. В каждом городе проводят опрос, во время которого его жители определяют, хорошо ли им живется.

Те города, где жители, которые говорят, что им лучше всего, потом занимают лучшие позиции. Львов – такой город, который хочет жить как Прага, Барселона. Я убежден: по сравнению с другими городами Львов занимает первую позицию. Это без дискуссий,

– заметил городской голова.

По его словам, первенство Львова подтвердит любой человек, который проедет по Украине и будет откровенным в разговоре.

"А то, что львовяне являются критичны к работе депутатов, к работе городского головы, это факт. Это наша жизнь. Я благодарю львовян за то, что они такие твердые и острые, мне это нравится", – подытожил Садовый.