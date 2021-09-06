Во Львове 6 сентября будут выключать свет: перечень улиц
6 сентября 2021 , 12:02Читати новину українською
Источник:Львовоблэнерго
Специалисты Львовоблэнерго 6 сентября будут ремонтировать электросети. Поэтому ряд львовских улиц временно останется без электроснабжения.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 18:00.
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Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00
- улица Угневская – все дома;
- улица Плетенецкого – все дома;
- улица Варшавская – дома № 3 – 44;
- улица Горбкова – все дома;
- улица Белорусская – все дома;
- улица Алчевской – все дома;
- СК "Алмаз" – все дома;
- урочище Голоско – все дома;
- СК "Барвинок" – все дома;
- СК "Энергетик Сад" – все дома;
- улица Джона Леннона – все дома;
- улица Щурата – дом № 10Б;
- улица Шевченко – дома № 338 – 350;
- улица Речицкая – дом № 9;
- улица Брюховицкая – дом № 99;
- улица Мучная – дома № 31 – 56;
- улица Стрелецкая – все дома;
- улица Сагайдачного – все дома;
- улица Крупярская – все дома;
- улица Лычаковская – дом № 107;
- улица Мечникова – дома № 16, 16а, 16б, 16в, 20, 39;
- улица Левицкого – дом № 75а;
- улица Лычаковская – дома № 164 – 245;
- улица Довженко – дома № 1 – 3;
- проспект Красной Калины – дома № 41;
- улица Гостиная – все дома;
- улица Колодзинского – дома № 1 – 8;
- улица Бережанская – дома № 11 – 19а, 2 – 14;
- улица Колийная – все дома;
- улица Рожева – все дома;
- улица Раховская – дома № 6 – 20 1 – 9.
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Где во Львове не будет света с 8:00 до 18:00
- улица Солнечная – дом № 41;
- улица Айвазовского – дома № 10, 12;
- улица Бойчука – дом № 38;
- улица Музыки – дома № 34, 36.
Где во Львове не будет света с 8:00 до 17:00
- улица Дагестанская – все дома;
- улица Соломянка – все дома;
- улица Чувашская – дома № 32 – 47;
- улица Любинская – дома № 171 – 191, 196, 162, ЧП Бегун;
- улица Чувашская – дома № 12 – 30, 3 – 41, 29а, ООО Кубицкий;
- улица Выговского – дома № 39 – 41, ЧП Василек Плюс;
- улица Выговского – Любинская – ФЛП Дуда.
Где во Львове не будет света с 9:00 до 15:00
- улица Довженко – дома № 6 – 22;
- улица Монастырского – дом № 9.