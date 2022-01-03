Во Львове девушка справила нужду под памятником Бандеры: возмутительные кадры 18+

Сеть шокировал инцидент, который недавно случился во Львове. Молодая девушка справила нужду прямо под памятником Степану Бандере на одноименной улице.

Шокирующее видео появилось на ресурсе Vimeo 3 декабря около 15:00. Скорее всего, его сняли еще осенью, но опубликовать почему-то решили позже.

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Подробности о скандальном видео во Львове

Опубликованное видео цинично назвали "Приглашение на мирный разговор". "Благотворительный фонд "красная моча", – коротко отметили в описании. Что это значит – неизвестно. Впрочем, пользователь фейсбука Александр Андрияш, который одним из первых распространил эти кадры, подписал их так: "Красная моча атакует проводника украинского народа (невероятное осквернение)".

На видео видно, как молодая девушка присела под памятником и справляет нужду. После этого оно демонстративно надевает трусы, шорты и уходит. На фоне все это время звучит песня "Батько наш, Бандера". По состоянию на 20:30 ролик невозможно посмотреть по ссылке на Vimeo. Судя по всему, его удалили после значительной огласки.

Девушка справляет нужду возле памятника Бандере во Львове / Скриншот

Что известно о вероятном авторе видео

На странице автора в Vimeo было указано, что профиль принадлежит Наталье Деревянко. Сейчас ее инстаграм-страницу может просматривать только ограниченный круг пользователей.

Вероятно, что эта девушка ведет в фейсбуке страницу с названием "Адольф Отченашкин". В профиле указано, что ей – 24 года, а родом она якобы из Киева.

В последней заметке в соцсети она как раз пожаловалась на "интернет-сафари" против нее из-за видео с памятником Бандере. Девушка показала скриншоты угроз и призывов извиниться за содеянное.

из-за видео с памятником Бандере. Девушка показала скриншоты угроз и призывов извиниться за содеянное. Очевидно, что девушка, присутствующая на возмутительном видео у памятника Бандере, является участницей так называемого артколлектива "Воины добра и света".

Его члены распространяют неоднозначный контент в сети. Например, фото с использованной прокладкой на лице или презервативом в зубах.

24 канал уже обратился за комментарием к львовским правоохранителям, чтобы узнать, как они будут реагировать на этот инцидент. Мы дополним эту новость, когда получим комментарий.