Во Львове готовятся к отопительному сезону: на каких улицах неудобства с подачей горячей воды

Во Львове активно готовятся к отопительному сезону. ЛКП "Железнодорожтеплоэнерго" проводит заполнения домов теплоносителем. Поэтому в ряде домов города возможные временные неудобства с подачей горячей воды.

В "Железнодорожтеплоэнерго" рассказали, что неудобства с подачей горячего водоснабжения в дома возможны с 27 сентября по 2 октября. Они продлятся с 10:00 до 18:00.

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Где во Львове возможны неудобства с подачей горячей воды

Дома от котельной на улице Патона, 2а:

улица Выговского – дом № 72;

улица Сигнивка – дома № 3, 5, 7, 9, 11;

улица Любинская – дома № 150 – 164;

улица Патона – дома № 2 – 35;

улица Полтавы – дом № 34;

улица Ряшевская – дома № 7, 9, 13, 15, 27;

улица Кричевского – дом № 65.

Дома от котельной на улице Караджича, 11а:

улица Баштанная – дома № 1, 3;

улица Выговского – дома № 1 – 37;

улица Горняка – дом № 1;

улица Городоцкая – дома № 241 – 249;

улица Головатого – дома № 1 – 7;

улица Караджича – дома № 13, 14, 14а, 16, 29а, 29б, 29в;

улица Любинская – дома № 94 – 104;

улица Охотничья – дома № 15, 27, 29;

улица Яворницкого – дома № 1а – 11;

улица Патона – дома № 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 12.

Дома от котельной на улице Петлюры, 4а:

улица Петлюры – дома № 2 – 53;

улица Любинская – дома № 89 – 107;

улица Выговского – дома № 39 – 65;

улица Кульчицкая – дома № 1 – 16в.

Дома от котельной на улице Кульпарковской, 95а:

улица Кульпаркивская – дома № 128 – 142;

улица Чувашская – дом № 29;

улица Садовая – дом № 27а;

улица Кульпаркивская – дома № 154 – 180;

улица Выговского – дома № 67 – 89;

улица Садовая – дома № 7, 9, 13, 15;

улица Петлюры – дом № 34.

Дома от котельной на улице Широкой, 79а:

улица Роксоляны – дом № 33;

улица Широкая – дома № 64 – 100;

улица Суботивская – дом № 2.

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Дома от котельной на улице Сяйво, 17а:

улица Сяйво – дома № 11, 13, 15, 17, 19, 21;

улица Широкая – дома № 29, 75, 77;

улица Выгоды – дома № 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;

улица Ангарная – дом № 18;

улица Планерная – дом № 12;

улица Доробок – дом № 48;

улица Сластиона – дом № 58;

улица Низинная – дома № 52, 60.

Дома от котельной на улице Роксоляны, 26а:

улица Роксоляны – дома № 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а;

улица Воздушная – дома № 92, 94, 65, 88, 68;

улица Сика – дома № 2, 25;

улица Суботивская – дома № 7, 9, 11, 8, 10, 12;

улица Низинная – дома № 2, 4, 5,

улица Мундяка – дом № 8;

улица Калнышевского – дома № 1, 2, 4, 4а, 6.

Дома от котельной на улице Шевченко, 362а:

улица Шевченко – дома № 318 – 416;

улица Речицкая – дом № 9;

улица Биберовича – дома № 9, 11, 13а.

Дома от котельной на улице Ожиновой, 5:

улица Ожиновая – дом № 1;

улица Поричковая – дом № 15.

Дома от котельной на улице Величковского, 1:

улица Величковского – все дома.

! Во время отопительного сезона 2021 – 2022 ЛКП "Железнодорожтеплоэнерго" будет подавать отопление к 523 домам. По состоянию на 28 сентября более 40% систем отопления уже заполнили.