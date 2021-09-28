В "Железнодорожтеплоэнерго" рассказали, что неудобства с подачей горячего водоснабжения в дома возможны с 27 сентября по 2 октября. Они продлятся с 10:00 до 18:00.
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Где во Львове возможны неудобства с подачей горячей воды
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Дома от котельной на улице Патона, 2а:
- улица Выговского – дом № 72;
- улица Сигнивка – дома № 3, 5, 7, 9, 11;
- улица Любинская – дома № 150 – 164;
- улица Патона – дома № 2 – 35;
- улица Полтавы – дом № 34;
- улица Ряшевская – дома № 7, 9, 13, 15, 27;
- улица Кричевского – дом № 65.
Дома от котельной на улице Караджича, 11а:
- улица Баштанная – дома № 1, 3;
- улица Выговского – дома № 1 – 37;
- улица Горняка – дом № 1;
- улица Городоцкая – дома № 241 – 249;
- улица Головатого – дома № 1 – 7;
- улица Караджича – дома № 13, 14, 14а, 16, 29а, 29б, 29в;
- улица Любинская – дома № 94 – 104;
- улица Охотничья – дома № 15, 27, 29;
- улица Яворницкого – дома № 1а – 11;
- улица Патона – дома № 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 12.
Дома от котельной на улице Петлюры, 4а:
- улица Петлюры – дома № 2 – 53;
- улица Любинская – дома № 89 – 107;
- улица Выговского – дома № 39 – 65;
- улица Кульчицкая – дома № 1 – 16в.
Дома от котельной на улице Кульпарковской, 95а:
- улица Кульпаркивская – дома № 128 – 142;
- улица Чувашская – дом № 29;
- улица Садовая – дом № 27а;
- улица Кульпаркивская – дома № 154 – 180;
- улица Выговского – дома № 67 – 89;
- улица Садовая – дома № 7, 9, 13, 15;
- улица Петлюры – дом № 34.
Дома от котельной на улице Широкой, 79а:
- улица Роксоляны – дом № 33;
- улица Широкая – дома № 64 – 100;
- улица Суботивская – дом № 2.
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Дома от котельной на улице Сяйво, 17а:
- улица Сяйво – дома № 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- улица Широкая – дома № 29, 75, 77;
- улица Выгоды – дома № 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;
- улица Ангарная – дом № 18;
- улица Планерная – дом № 12;
- улица Доробок – дом № 48;
- улица Сластиона – дом № 58;
- улица Низинная – дома № 52, 60.
Дома от котельной на улице Роксоляны, 26а:
- улица Роксоляны – дома № 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а;
- улица Воздушная – дома № 92, 94, 65, 88, 68;
- улица Сика – дома № 2, 25;
- улица Суботивская – дома № 7, 9, 11, 8, 10, 12;
- улица Низинная – дома № 2, 4, 5,
- улица Мундяка – дом № 8;
- улица Калнышевского – дома № 1, 2, 4, 4а, 6.
Дома от котельной на улице Шевченко, 362а:
- улица Шевченко – дома № 318 – 416;
- улица Речицкая – дом № 9;
- улица Биберовича – дома № 9, 11, 13а.
Дома от котельной на улице Ожиновой, 5:
- улица Ожиновая – дом № 1;
- улица Поричковая – дом № 15.
Дома от котельной на улице Величковского, 1:
- улица Величковского – все дома.