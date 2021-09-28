В "Железнодорожтеплоэнерго" рассказали, что неудобства с подачей горячего водоснабжения в дома возможны с 27 сентября по 2 октября. Они продлятся с 10:00 до 18:00.

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Где во Львове возможны неудобства с подачей горячей воды

  • Дома от котельной на улице Патона, 2а:

  • улица Выговского – дом № 72;
  • улица Сигнивка – дома № 3, 5, 7, 9, 11;
  • улица Любинская – дома № 150 – 164;
  • улица Патона – дома № 2 – 35;
  • улица Полтавы – дом № 34;
  • улица Ряшевская – дома № 7, 9, 13, 15, 27;
  • улица Кричевского – дом № 65.

Дома от котельной на улице Караджича, 11а:

  • улица Баштанная – дома № 1, 3;
  • улица Выговского – дома № 1 – 37;
  • улица Горняка – дом № 1;
  • улица Городоцкая – дома № 241 – 249;
  • улица Головатого – дома № 1 – 7;
  • улица Караджича – дома № 13, 14, 14а, 16, 29а, 29б, 29в;
  • улица Любинская – дома № 94 – 104;
  • улица Охотничья – дома № 15, 27, 29;
  • улица Яворницкого – дома № 1а – 11;
  • улица Патона – дома № 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 12.

Дома от котельной на улице Петлюры, 4а:

  • улица Петлюры – дома № 2 – 53;
  • улица Любинская – дома № 89 – 107;
  • улица Выговского – дома № 39 – 65;
  • улица Кульчицкая – дома № 1 – 16в.

Дома от котельной на улице Кульпарковской, 95а:

  • улица Кульпаркивская – дома № 128 – 142;
  • улица Чувашская – дом № 29;
  • улица Садовая – дом № 27а;
  • улица Кульпаркивская – дома № 154 – 180;
  • улица Выговского – дома № 67 – 89;
  • улица Садовая – дома № 7, 9, 13, 15;
  • улица Петлюры – дом № 34.

Дома от котельной на улице Широкой, 79а:

  • улица Роксоляны – дом № 33;
  • улица Широкая – дома № 64 – 100;
  • улица Суботивская – дом № 2.

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Дома от котельной на улице Сяйво, 17а:

  • улица Сяйво – дома № 11, 13, 15, 17, 19, 21;
  • улица Широкая – дома № 29, 75, 77;
  • улица Выгоды – дома № 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;
  • улица Ангарная – дом № 18;
  • улица Планерная – дом № 12;
  • улица Доробок – дом № 48;
  • улица Сластиона – дом № 58;
  • улица Низинная – дома № 52, 60.

Дома от котельной на улице Роксоляны, 26а:

  • улица Роксоляны – дома № 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а;
  • улица Воздушная – дома № 92, 94, 65, 88, 68;
  • улица Сика – дома № 2, 25;
  • улица Суботивская – дома № 7, 9, 11, 8, 10, 12;
  • улица Низинная – дома № 2, 4, 5,
  • улица Мундяка – дом № 8;
  • улица Калнышевского – дома № 1, 2, 4, 4а, 6.

Дома от котельной на улице Шевченко, 362а:

  • улица Шевченко – дома № 318 – 416;
  • улица Речицкая – дом № 9;
  • улица Биберовича – дома № 9, 11, 13а.

Дома от котельной на улице Ожиновой, 5:

  • улица Ожиновая – дом № 1;
  • улица Поричковая – дом № 15.

Дома от котельной на улице Величковского, 1:

  • улица Величковского – все дома.