У "Залізничнетеплоенерго" розповіли, що незручності з подачею гарячого водопостачання до будинків можливі з 27 вересня до 2 жовтня. Вони триватимуть з 10:00 до 18:00.
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Де у Львові можливі незручності з подачею гарячої води
Будинки від котельні на вулиці Патона, 2а:
- вулиця Виговського – будинок № 72;
- вулиця Сигнівка – будинки № 3, 5, 7, 9, 11;
- вулиця Любінська – будинки № 150 – 164;
- вулиця Патона – будинки № 2 – 35;
- вулиця Полтави – будинок № 34;
- вулиця Ряшівська – будинки № 7, 9, 13, 15, 27;
- вулиця Кричевського – будинок № 65.
Будинки від котельні на вулиці Караджича, 11а:
- вулиця Баштанна – будинки № 1, 3;
- вулиця Виговського – будинки № 1 – 37;
- вулиця Гірника – будинок № 1;
- вулиця Городоцька – будинки № 241 – 249;
- вулиця Головатого – будинки № 1 – 7;
- вулиця Караджича – будинки № 13, 14, 14а, 16, 29а, 29б, 29в;
- вулиця Любінська – будинки № 94 – 104;
- вулиця Мисливська – будинки № 15, 27, 29;
- вулиця Яворницького – будинки № 1а – 11;
- вулиця Патона – будинки № 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 12.
Будинки від котельні на вулиці Петлюри, 4а:
- вулиця Петлюри – будинки № 2 – 53;
- вулиця Любінська – будинки № 89 – 107;
- вулиця Виговського – будинки № 39 – 65;
- вулиця Кульчицька – будинки № 1 – 16в.
Будинки від котельні на вулиці Кульпарківській, 95а:
- вулиця Кульпарківська – будинки № 128 – 142;
- вулиця Чувашська – будинок № 29;
- вулиця Садова – будинок № 27а;
- вулиця Кульпарківська – будинки № 154 – 180;
- вулиця Виговського – будинки № 67 – 89;
- вулиця Садова – будинки № 7, 9, 13, 15;
- вулиця Петлюри – будинок № 34.
Будинки від котельні на вулиці Широкій, 79а:
- вулиця Роксоляни – будинок № 33;
- вулиця Широка – будинки № 64 – 100;
- вулиця Суботівська – будинок № 2.
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Будинки від котельні на вулиці Сяйво, 17а:
- вулиця Сяйво – будинки № 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- вулиця Широка – будинки № 29, 75, 77;
- вулиця Вигоди – будинки № 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;
- вулиця Ангарна – будинок № 18;
- вулиця Планерна – будинок № 12;
- вулиця Доробок – будинок № 48;
- вулиця Сластіона – будинок № 58;
- вулиця Низинна – будинки № 52, 60.
Будинки від котельні на вулиці Роксоляни, 26а:
- вулиця Роксоляни – будинки № 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а;
- вулиця Повітряна – будинки № 92, 94, 65, 88, 68;
- вулиця Сірка – будинки № 2, 25;
- вулиця Суботівська – будинки № 7, 9, 11, 8, 10, 12;
- вулиця Низинна – будинки № 2, 4, 5;
- вулиця Мундяка – будинок № 8;
- вулиця Калнишевського – будинки № 1, 2, 4, 4а, 6.
Будинки від котельні на вулиці Шевченка, 362а:
- вулиця Шевченка – будинки № 318 – 416;
- вулиця Річицька – будинок № 9;
- вулиця Біберовича – будинки № 9, 11, 13а.
Будинки від котельні на вулиці Ожиновій, 5:
- вулиця Ожинова – будинок № 1;
- вулиця Порічкова – будинок № 15.
Будинки від котельні на вулиці Величковського, 1:
- вулиця Величковського – усі будинки.