У "Залізничнетеплоенерго" розповіли, що незручності з подачею гарячого водопостачання до будинків можливі з 27 вересня до 2 жовтня. Вони триватимуть з 10:00 до 18:00.

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Де у Львові можливі незручності з подачею гарячої води

Будинки від котельні на вулиці Патона, 2а:

вулиця Виговського – будинок № 72;

вулиця Сигнівка – будинки № 3, 5, 7, 9, 11;

вулиця Любінська – будинки № 150 – 164;

вулиця Патона – будинки № 2 – 35;

вулиця Полтави – будинок № 34;

вулиця Ряшівська – будинки № 7, 9, 13, 15, 27;

вулиця Кричевського – будинок № 65.

Будинки від котельні на вулиці Караджича, 11а:

вулиця Баштанна – будинки № 1, 3;

вулиця Виговського – будинки № 1 – 37;

вулиця Гірника – будинок № 1;

вулиця Городоцька – будинки № 241 – 249;

вулиця Головатого – будинки № 1 – 7;

вулиця Караджича – будинки № 13, 14, 14а, 16, 29а, 29б, 29в;

вулиця Любінська – будинки № 94 – 104;

вулиця Мисливська – будинки № 15, 27, 29;

вулиця Яворницького – будинки № 1а – 11;

вулиця Патона – будинки № 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 12.

Будинки від котельні на вулиці Петлюри, 4а:

вулиця Петлюри – будинки № 2 – 53;

вулиця Любінська – будинки № 89 – 107;

вулиця Виговського – будинки № 39 – 65;

вулиця Кульчицька – будинки № 1 – 16в.

Будинки від котельні на вулиці Кульпарківській, 95а:

вулиця Кульпарківська – будинки № 128 – 142;

вулиця Чувашська – будинок № 29;

вулиця Садова – будинок № 27а;

вулиця Кульпарківська – будинки № 154 – 180;

вулиця Виговського – будинки № 67 – 89;

вулиця Садова – будинки № 7, 9, 13, 15;

вулиця Петлюри – будинок № 34.

Будинки від котельні на вулиці Широкій, 79а:

вулиця Роксоляни – будинок № 33;

вулиця Широка – будинки № 64 – 100;

вулиця Суботівська – будинок № 2.

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Будинки від котельні на вулиці Сяйво, 17а:

вулиця Сяйво – будинки № 11, 13, 15, 17, 19, 21;

вулиця Широка – будинки № 29, 75, 77;

вулиця Вигоди – будинки № 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;

вулиця Ангарна – будинок № 18;

вулиця Планерна – будинок № 12;

вулиця Доробок – будинок № 48;

вулиця Сластіона – будинок № 58;

вулиця Низинна – будинки № 52, 60.

Будинки від котельні на вулиці Роксоляни, 26а:

вулиця Роксоляни – будинки № 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а;

вулиця Повітряна – будинки № 92, 94, 65, 88, 68;

вулиця Сірка – будинки № 2, 25;

вулиця Суботівська – будинки № 7, 9, 11, 8, 10, 12;

вулиця Низинна – будинки № 2, 4, 5;

вулиця Мундяка – будинок № 8;

вулиця Калнишевського – будинки № 1, 2, 4, 4а, 6.

Будинки від котельні на вулиці Шевченка, 362а:

вулиця Шевченка – будинки № 318 – 416;

вулиця Річицька – будинок № 9;

вулиця Біберовича – будинки № 9, 11, 13а.

Будинки від котельні на вулиці Ожиновій, 5:

вулиця Ожинова – будинок № 1;

вулиця Порічкова – будинок № 15.

Будинки від котельні на вулиці Величковського, 1:

вулиця Величковського – усі будинки.

Зауважте! Під час опалювального сезону 2021 – 2022 ЛКП "Залізничнетеплоенерго" подаватиме опалення до 523 будинків. Станом на 28 вересня понад 40% систем опалення вже заповнили.