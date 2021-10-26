Во Львове из-за нарушения карантина закроют 10 заведений

Львовский штаб по противодействию коронавирусу обсудил закрытие заведений, которые нарушают правила карантина. Таких оказалось около десяти.

В мэрии состоялось заседание городского штаба по противодействию коронавирусу 26 октября. Окончательные решения о новых правилах примет комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Обратите внимание Я думаю, что мы будем в красной зоне, – Садовый о карантине во Львове

10 заведений нарушили карантин

Прежде всего комиссия рассматривала нарушение карантинных условий львовскими заведениями. Таким образом обнаружили около 10 заведений, которые не соблюдают правила. Их работу планируют ограничить в ближайшее время.

Мы рассмотрели ситуацию с распространением коронавируса во Львове и решения, которые будут предложены на комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС. Прежде всего речь шла о закрытии заведений, которые нарушали и нарушают карантинные ограничения. Так, будет ограничена хозяйственная работа около 10 заведений,

– говорит заместитель мэра Андрей Москаленко.

Также на заседании обсудили формат обучения на следующей неделе, ограничение транспортных перевозок, работы сферы услуг, спорта и культуры.

Москаленко говорит, что во Львове точно ограничат массовые мероприятия. Эти и предыдущие вопросы впоследствии пересмотрят на комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Во Львове закроют по меньшей мере 10 заведений-нарушителей: видео

Карантин во Львове