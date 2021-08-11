Львовский кинолог во время спецучений спас мужчину – фото
11 августа 2021 , 16:17Читати новину українською
Источник:полиция Львовщины
На площади Рынок 10 августа кинолог львовской полиции спас мужчину. Он упал на брусчатку и разбил голову прямо во время спецучений правоохранителей.
Кинолог оказал пострадавшему первую помощь. После этого мужчину забрала скорая.
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У мужчины начались судороги
- Во время проведения специальных полицейских учений 10 августа старший лейтенант полиции Андрей Симчук увидел, что мужчине стало плохо.
- 40-летний львовянин упал на брусчатку посреди площади Рынок и разбил голову.
- После этого у него начались судороги.
- Правоохранитель вместе с патрульными оказал ему первую домедицинскую помощь и вызвал скорую.
- Медики отвезли мужчину в больницу и поблагодарили полицейских за быструю реакцию.
Кинолог спас мужчину во время учений / Фото полиции Львовщины