Львовский кинолог во время спецучений спас мужчину – фото

11 августа 2021 , 16:17
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Источник:

полиция Львовщины

На площади Рынок 10 августа кинолог львовской полиции спас мужчину. Он упал на брусчатку и разбил голову прямо во время спецучений правоохранителей.

Кинолог оказал пострадавшему первую помощь. После этого мужчину забрала скорая.

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У мужчины начались судороги

  • Во время проведения специальных полицейских учений 10 августа старший лейтенант полиции Андрей Симчук увидел, что мужчине стало плохо.
  • 40-летний львовянин упал на брусчатку посреди площади Рынок и разбил голову.
  • После этого у него начались судороги.
  • Правоохранитель вместе с патрульными оказал ему первую домедицинскую помощь и вызвал скорую.
  • Медики отвезли мужчину в больницу и поблагодарили полицейских за быструю реакцию.
Заметьте! Львовские патрульные 5 августа спасли жизнь 62-летней женщине. Ее нашли в тяжелом состоянии на полу в гостиной. У львовянки случился инсульт.


Кинолог спас мужчину во время учений / Фото полиции Львовщины

Автор: Ольга Котів