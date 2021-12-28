Во Львове легковушка жестко снесла женщину на переходе

На улице Кульпарковской во Львове 27 декабря произошла ужасная авария. Там легковушка на скорости сбила женщину, которая в этот момент переходила дорогу.

Следует отметить, что это случилось прямо на пешеходном переходе. Впоследствии на место прибыла скорая, а правоохранители начали расследование.

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Женщину госпитализировали

Полицейские установили, что "ВАЗ 2108" сбил женщину примерно в 12:25. За рулем автомобиля был 34-летний местный житель.

57-летняя потерпевшая получила значительные телесные повреждения и ее сразу забрала скорая помощь. Однако пока неизвестно, какие именно травмы диагностировали у женщины.

Что может угрожать водителю

Правоохранители начали расследовать это происшествие по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Если вину водителя смогут доказать в суде, ему грозит до 3 лет условного заключения. Также на этот срок у него могут изъять водительское удостоверение.

Несколько громких событий недавно

В Киеве на Караваевых Дачах 22 декабря городская электричка сбила молодого человека. Он сразу погиб, поскольку травмы были крайне тяжелыми. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о самоубийстве.

Под Одессой ночью 20 декабря автобус сбил насмерть мужчину. Пешеход пытался перебежать трассу в непредназначенном для этого месте. Поскольку водитель не успел среагировать все обернулось трагическими последствиями.

В Черниговской области 19 декабря произошло жесткое ДТП событие с участием депутата городского совета. Его авто снесло велосипедиста, а затем народный избранник пытался убежать. Велосипедист от полученных травм умер по дороге в больницу.

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