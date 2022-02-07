Во Львове мужчина разобрал лифт, чтобы украсть запчасть: видео с места происшествия

В одной из львовских многоэтажек 6 февраля правоохранители задержали мужчину. Он пытался украсть лифтовый редуктор.

Полицию вызвали небезразличные жители дома. Они не давали мужчине уйти с места происшествия, пока не приехали патрульные.

К теме На Львовщине вооруженный мужчина напал на магазин: жуткое видео ограбление

Мужчина хотел украсть редуктор лифта

Вечером 6 февраля жители одной из многоэтажек на улице Мыколайчука вызвали патрульных. Они увидели в своем подъезде неизвестного мужчину, разбиравшего лифт.

Злоумышленник пытался утащить одну из важных лифтовых запчастей – редуктор. Львовяне не дали мужчине убежать.

Смотрите видео с места происшествия:

Интересно Украл 120 тысяч долларов из суда: во Львове задержали 28-летнего червоноградца

Злоумышленник находился в розыске

Патрульные вскоре прибыли на место вызова. Они сразу проверили данные злоумышленника.

Им оказался 36-летний львовянин, разыскиваемый полицией за кражи. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.



Мужчина разобрал лифт в многоэтажке / Фото Патрульной полиции Львовщины

Злоумышленник пытался украсть редуктор / Фото Патрульной полиции Львовщины