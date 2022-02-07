Во Львове мужчина разобрал лифт, чтобы украсть запчасть: видео с места происшествия
Источник:Патрульная полиция Львовщины
В одной из львовских многоэтажек 6 февраля правоохранители задержали мужчину. Он пытался украсть лифтовый редуктор.
Полицию вызвали небезразличные жители дома. Они не давали мужчине уйти с места происшествия, пока не приехали патрульные.
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Мужчина хотел украсть редуктор лифта
Вечером 6 февраля жители одной из многоэтажек на улице Мыколайчука вызвали патрульных. Они увидели в своем подъезде неизвестного мужчину, разбиравшего лифт.
Злоумышленник пытался утащить одну из важных лифтовых запчастей – редуктор. Львовяне не дали мужчине убежать.
Смотрите видео с места происшествия:
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Злоумышленник находился в розыске
Патрульные вскоре прибыли на место вызова. Они сразу проверили данные злоумышленника.
Им оказался 36-летний львовянин, разыскиваемый полицией за кражи. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
Мужчина разобрал лифт в многоэтажке / Фото Патрульной полиции Львовщины
Злоумышленник пытался украсть редуктор / Фото Патрульной полиции Львовщины