Во Львове мужчина упал в траншею возле тротуара: фото

На улице Шевченко 11 августа в траншее возле тротуара заметили мужчину без сознания. К счастью, он был жив. К пострадавшему вызвали скорую.

На месте происшествия работали медики и патрульные. Мужчина упал в траншею, которую выкопали во время реконструкции улицы.

К теме Во Львове кинолог во время спецучений спас мужчину – фото

В траншее нашли мужчину без сознания

На улице Шевченко 11 августа мужчина упал в траншею, которую выкопали для проведения ремонтных работ.

Инцидент произошел возле дома № 78.

Прохожий, увидевший без сознания мужчину, вызвал скорую.

На место происшествия приехали медики и патрульные.

К счастью, пострадавший оказался живым.

Смотрите фото с места события / Фото "Еспресо. Захід"

Пострадавший был нетрезв

Медики вместе с патрульными вытащили мужчину из траншеи. Характер и степень повреждений, которые он получил, станут известными после осмотра.

По предварительным данным, пострадавший был пьян. Он просто не заметил ограждающих лент на тротуаре и упал.