Во Львове мужчина упал в траншею возле тротуара: фото
11 августа 2021 , 17:32Читати новину українською
Источник:"Еспресо. Захід"
На улице Шевченко 11 августа в траншее возле тротуара заметили мужчину без сознания. К счастью, он был жив. К пострадавшему вызвали скорую.
На месте происшествия работали медики и патрульные. Мужчина упал в траншею, которую выкопали во время реконструкции улицы.
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В траншее нашли мужчину без сознания
- На улице Шевченко 11 августа мужчина упал в траншею, которую выкопали для проведения ремонтных работ.
- Инцидент произошел возле дома № 78.
- Прохожий, увидевший без сознания мужчину, вызвал скорую.
- На место происшествия приехали медики и патрульные.
- К счастью, пострадавший оказался живым.
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Пострадавший был нетрезв
Медики вместе с патрульными вытащили мужчину из траншеи. Характер и степень повреждений, которые он получил, станут известными после осмотра.
По предварительным данным, пострадавший был пьян. Он просто не заметил ограждающих лент на тротуаре и упал.Заметьте! Во Львове на улице Шевченко сейчас идет ремонт. До конца года часть улицы закрыли для движения транспорта. Общая стоимость реконструкции улицы от Зализнычной до Ярослава Мудрого составляет 205,5 миллиона гривен.