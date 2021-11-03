Во Львове начали вакцинировать детей от COVID-19: что необходимо знать родителям

Во Львове начали вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Перед прививкой их обязательно должен осмотреть врач.

Чтобы получить дозу вакцины от коронавируса, ребенок должен иметь все рутинные прививки от инфекционных заболеваний. Привиться можно в любом пункте вакцинации.

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Во Львове уже вакцинируют детей от коронавируса

Руководитель управления здравоохранения Львовского городского совета Леся Кобецкая рассказала, что во Львове приступили к вакцинации детей в возрасте 12 – 17 лет. Однако еще в июле в городе начали прививать подростков согласно показаниям: детей с сопутствующими тяжелыми заболеваниями, а также выезжающих за границу на обучение, международные спортивные соревнования или на постоянное проживание вместе с родителями.

Сейчас специалисты рекомендуют вакцинировать всех детей этой категории, но с основным требованием – если у ребенка есть все рутинные профилактические прививки от инфекционных заболеваний. Соответствующие рекомендации были утверждены Минздравом, и уже наши медицинские учреждения начали вакцинировать детей,

– отметила Кобецкая.

Детей вакцинируют препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech, так как его безопасность и эффективность доказаны исследованиями. Именно им прививают детей во всех странах Европы.

Медицинская директор по материнству и детству 5-й городской больницы Львова Ирина Полюга отметила, что врачи очень радуются, что государство разрешило вакцинировать детей в возрасте от 12 до 17 лет.

"Это подростковый возраст, который физиологически несет снижение общего иммунитета, поэтому шансы заболеть тяжелым COVID-19 среди детей такого возраста большие. Поэтому даже если вакцинированные дети заболеют, недуг будет протекать в легкой форме и без осложнений", – добавила врач.

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Ребенок должен иметь все рутинные прививки

По словам Полюги, дети могут вакцинироваться только в сопровождении родителей или опекунов, подписывающих информированное согласие. Прививку можно получить в любых пунктах вакцинации. Ребенка обязательно должен осмотреть врач. Поэтому перед вакцинацией нужно пойти к семейному врачу за подтверждением о наличии у ребенка всех рутинных прививок. Это условие обязательно. Если у ребенка нет этих прививок, то он может сделать их и через 14 дней идти вакцинироваться от коронавируса.

Однако это не касается прививки от гриппа. Его можно делать одновременно или с любым интервалом с вакцинацией от коронавируса. Также одновременно можно делать экстренные прививки – после травмы от столбняка или бешенства. Дозировка препарата от коронавируса для детей такая же, как и для взрослых – 0,3 миллилитра. Интервал между дозами составляет 21–28 суток.

Для вакцинации нужно записываться или приходить в порядке живой очереди – в зависимости от пункта вакцинации. Наша больница, например, уже вакцинировала около 10 человек не приоритетной группы. Реакций у тех детей, которых мы вакцинировали, не было никаких,

– отметила Полюга.

Противопоказания для детей те же, что и для взрослых: тяжелая анафилактическая реакция на первую дозу, острое заболевание в день вакцинации с температурой выше 38 градусов.

По словам врача, как правило, приходят вакцинировать детей родители, которые уже и сами иммунизировались. Также приходят те, кто проводил своим детям рутинные прививки.

Сравнение вакцин от COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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Во Львове до сих пор растет количество больных коронавирусом

Первую дозу вакцины от коронавируса уже получили около 56% львовян, а обе дозы – 37%. В городе ежедневно действуют пункты вакцинации, так что все желающие могут получить прививки в любой удобный для них день. Иммунизацию проводят препаратами Pfizer, AstraZeneca и Coronavac.

Однако несмотря на активную вакцинацию, количество больных продолжает расти. По словам Кобецкой, в городе – негативная динамика распространения COVID-19. Каждый день больных в больницах становится все больше.

"В наших городских больницах на стационарном лечении есть 965 больных, за последние сутки поступило 86 пациентов, и только 3 из них – вакцинированы", – добавила чиновник.

Прививка от коронавируса спасает от тяжелого течения болезни и возможных осложнений, поэтому медики призывают львовян вакцинироваться.



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