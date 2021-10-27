Во Львове нашли мертвой 19-летнюю девушку, которая исчезла в пижаме ночью

19-летнюю Анастасию Стахив нашли мертвой в воде на Песчаных озерах в Львове. Накануне она исчезла ночью в одной лишь пижаме.

Погибшая пропала 27 октября ночью. В СМИ говорят, что девушка намеревалась совершить самоубийство.

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Оставила предсмертную записку

19-летняя львовянка Анастасия Стахив исчезла из своего дома на улице Глубокой. Впоследствии сообщили, что девушку нашли мертвой. Информацию опубликовали львовские волонтеры, которые вместе с полицией присоединились к поискам девушки.

Тело студентки нашли в воде на Песчаных озерах, примерно в 1,7 км от ее дома. В комментарии ZAXID.NET, полиция подтвердила находку тела, но личность погибшей еще устанавливают.

По данным от правоохранителей, девушка оставила дома предсмертную записку, где отметила, что хочет совершить самоубийство. Известно, что Анастасия Стахив была студенткой Львовской политехники, училась на специальности "Архитектура и градостроительство".

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