Во Львове неизвестные ночью пообещали взорвать 5 улиц

2 февраля 2022 , 03:39
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Источник:

Львовский городской совет

"Горячая линия" города Львова вечером 1 февраля получила сообщение о якобы "заминировании" сразу 5 улиц. Телефонные "минеры" угрожали взорвать их в ночь на 2 февраля.

Серия взрывов якобы должна была произойти в 2 часа ночи на 2 февраля. Впрочем, до 3 часов никаких сообщений о взрывах или обнаруженной взрывчатке не поступало.

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Районные администрации города работают совместно со стражами порядка, согласно протоколу. Улицы обследуют на наличие взрывоопасных веществ или предметов,
– рассказал горсовет после полученного сообщения.

Угрожали взорвать 5 улиц:

  • Весенняя,
  • Тракт Глинянский,
  • Солнечная,
  • Тараса Шевченко,
  • Степана Бандеры.

По состоянию на 3 часа ночи официальные сайты Львовского городского совета, полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области не сообщали ни о каких взрывах.

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Автор: Василь Денисюк