Во Львове неизвестные ночью пообещали взорвать 5 улиц

"Горячая линия" города Львова вечером 1 февраля получила сообщение о якобы "заминировании" сразу 5 улиц. Телефонные "минеры" угрожали взорвать их в ночь на 2 февраля.

Серия взрывов якобы должна была произойти в 2 часа ночи на 2 февраля. Впрочем, до 3 часов никаких сообщений о взрывах или обнаруженной взрывчатке не поступало.

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Районные администрации города работают совместно со стражами порядка, согласно протоколу. Улицы обследуют на наличие взрывоопасных веществ или предметов,

– рассказал горсовет после полученного сообщения.

Угрожали взорвать 5 улиц:

Весенняя,

Тракт Глинянский,

Солнечная,

Тараса Шевченко,

Степана Бандеры.

По состоянию на 3 часа ночи официальные сайты Львовского городского совета, полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области не сообщали ни о каких взрывах.

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