Во Львове объявили штормовое предупреждение: прогноз погоды на 8 – 12 января

По прогнозам синоптиков, дороги Львова 8 – 10 января окутает гололедица. Поэтому в городе объявили штормовое предупреждение.

Кроме этого, на Львовщине станет немного холоднее. Столбики термометров местами опустятся до 10 градусов мороза.

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Во Львове объявили штормовое предупреждение

По прогнозу синоптиков Львовского регионального центра по гидрометеорологии, во Львове 8 – 10 января на дорогах будет гололедица. Поэтому в мэрии призвали горожан учитывать прогноз погоды и быть осмотрительными.

Всех водителей просят выбирать умеренную скорость, соблюдать безопасную дистанцию и включать фары. В свою очередь, пешеходов призывают носить обувь с нескользкими подошвами и переходить дорогу только в определенных для этого местах.

В случае возникновения любых непредвиденных ситуаций нужно звонить на Горячую линию города по короткому номеру 1580.

Советы водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала

Прогноз погоды на 8 – 12 января

По прогнозам синоптиков Львовского гидрометцентра, в субботу, 8 января, погоду будет определять западная периферия антициклона над Слобожанщиной и приближение днем атмосферного фронта. В области будет облачно с прояснениями.

Существенных осадков не прогнозируют, однако вечером, вероятно, будет идти небольшой снег. Дороги Львовщины окутает гололедица. Ночью и утром будет слабый туман.

Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью составит 5 – 7 градусов мороза, а днем – 0 – 2 градуса тепла.

Прогноз погоды на 8 января / Данные Укргидрометцентра

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В воскресенье, 9 января, в области также будет облачно с прояснениями. Ночью и утром будет падать небольшой снег. Днем существенных осадков не будет. На дорогах – гололедица.

Ветер – юго-восточный, 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью будет колебаться от 3 до 5 градусов мороза, а днем – от 0 до 2 градусов тепла.

Прогноз погоды на 9 января / Данные Укргидрометцентра

В понедельник, 10 января, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Временами будет падать небольшой снег. Дороги покроет гололедица.

Ветер – восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью составит 1 – 3 градуса мороза. Днем столбики термометров будут колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Прогноз погоды на 10 января / Данные Укргидрометцентра

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Во вторник, 11 января, как и во все предыдущие дни, в области будет облачно с прояснениями. Местами будет идти небольшой снег. На дорогах – гололедица.

Ветер – северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 5 до 7 градусов мороза, а днем – от 2 до 4 градусов ниже нуля.

Прогноз погоды на 11 января / Данные Укргидрометцентра

В среду, 12 января, на Львовщине будет облачно с прояснениями. В течение суток существенных осадков не прогнозируют. Дороги области окутает гололедица.

Ветер – переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью составит 8 – 10 градусов мороза, а днем – 5 – 7 градусов ниже нуля.



Прогноз погоды на 12 января / Данные Укргидрометцентра