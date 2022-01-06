Больше всего пострадало от стихии село Великие Комьяты, а возле Виноградова наблюдается стремительное поднятие воды. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели 6 января пытаются ликвидировать последствия непогоды, в частности откачивают жидкость из зданий, разбирают завалы и освобождают автодороги местного и областного значения для проезда.

Сильные дожди спровоцировали поднятие воды и выход реки Тиса на пойму вблизи села Большие Комьяты Береговского района, что привело к подтоплению 205 гектаров сельскохозяйственных угодий,

– отметили в ГСЧС.

Кроме этого, река вышла из берегов возле города Виноградов в Береговском районе, уровень поднятия воды достигает уже отметки в 4 метра. В сети обнародовали видеозапись стихийного бедствия.

В свою очередь издание "Голос Карпат" пишет, что река Боржава возле села Большие Комьяты вышла из берегов, ситуация в населенном пункте критическая. Вода в реке поднимается стремительными темпами.

Местные жители рассказывают, что в селе залило около 5 – 6 домов и пару сотен дворов.

Обратите внимание! Пока данных о жертвах в результате подтоплений на Закарпатье нет. Однако 5 января в Раховском районе исчез подросток, который с другом ехал на подводе, но ее смыло водой в реку. Один из ребят тогда смог выбраться, а второго сейчас ищут.

На Закарпатье затопило несколько сотен дворов: смотрите видео





На Закарпатье затопило сотни дворов / Фото ГСЧС