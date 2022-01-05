Согласно данным Укргидрометцентра, 5 января, в нижних течениях рек Закарпатской области и на Тисе уровень воды увеличится на 0,5 – 1 метра.

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В ГСЧС также предупредили о возможном затоплении поймы рек Тиса возле постов Тячев и Хуст, Река – Хуст, Тересва – Нересница, Боржава – Верхние Реметы, Латорица Мукачево, Шопурка – Кобылецкая Поляна. Там прогнозируют II уровень опасности (оранжевый).

Кроме того, с 5 по 7 января на Латорице возле Чопа, продолжится повышение уровня воды на 2 – 2,5 метра, с выходом воды на пойму и возможным начальным затоплением дороги Геевцы – Тисянка Ужгородского района Закарпатской области (II уровень опасности).

6 – 9 января на реках бассейна Западного Буга прогнозируют возобновление подъемов уровней воды на 0,1 – 0,5 метра.

Обратите внимание! В ГСЧС добавили, что местами возможен начальный выход воды на пойму. На реке Западный Буг возле города Каменка-Бугская продолжится дальнейшее затопление поймы.

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