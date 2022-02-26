С пятницы, 25 февраля, во Львове и области устанавливают блокпосты. Они будут стоять на въездах и выездах во Львовскую объединенную общину.

На блокпостах, которые будут стоять на въездах и выездах во Львовскую объединенную общину, будут проверять людей, которые будут въезжать на территорию города.

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Блокпосты устанавливают совместно с полицией и территориальной обороной, чтобы обеспечить безопасность во Львове.

Количество общественного транспорта на улицах Львова уменьшилось из-за снижения количества пассажиров.

Все коммунальные и аварийные службы продолжают работать в штатном режиме. Свет, вода, газ в дома подается без перебоев.

Работники районных администраций Львова продолжают уничтожать подозрительные отметки на улицах.

Напомним, если вы видите непонятные отметки в доступном вам месте – закрывайте их досками, засыпайте грунтом или смолой. Если вы заметили такие отметки на крыше – сообщайте на Горячую линию города 15-80.