Во Львове ограничат движение транспорта из-за шоссейных велогонок
Источник:Львовский горсовет
Во Львове и Карпатах состоятся любительские шоссейные велогонки TOUR de ONUR 2021. Мероприятие продлится 4 дня – с 30 сентября до 3 октября.
Лозунг "Это твоя дорога!" в этом году уже во второй раз объединит сотни гонщиков-любителей. Велогонки соберут более 300 спортсменов-любителей из Украины, Турции, Беларуси и Молдовы.
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Во Львове и Карпатах состоятся шоссейные велогонки
TOUR de ONUR 2021 – одни из самых ожидаемых велогонок в Украине. Все слоты на участие в них раскупили в течение 6 часов. По словам генерального координатора Onur Group Ukraine Эмре Караахметоглу, велосипед – символ качественных дорог.
Уверены, что, развивая велоинфраструктуру и поддерживая молодых активных людей, наша компания развивает и всю страну,
– добавил Караахметоглу.
Соучредители West Road Cycling Марта Захарова и Анатолий Сосницкий отметили, что в этом году масштаб события увеличили.
"Есть в планах организовывать в Украине единственную настоящую многодневную гонку, где в течение недели участники смогут сполна пережить опыт, как у профессиональных спортсменов на Tour de France", – отметили организаторы.
Велогонки продлятся 4 дня. Последний день мероприятия состоится во Львове, поэтому в городе на некоторых улицах временно будут перекрывать движение.
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Где будут перекрывать дороги из-за велогонок
- 30 сентября. Перекрытие движения Тустань – Сходница – Урыч – Подгородцы – Крушельница – Корчин с 13:30 до 17:00. Детали маршрута по ссылке.
- 1 октября. С 11:30 до 16:00 ограничение движения по базе Западного реабилитационно-спортивного центра – Бориня – Нижнее Высоцкое – разворот в селе Матков (перед выездом на трассу М06) – Бориня – Турка – разворот в селе Тополя возле отеля "Чертур" – финиш на базе Западного реабилитационно-спортивного центра. Детали маршрута по ссылке.
- 2 октября. С 9:30 до 16:00 ограничение движения от станции Ставное (Закарпатская область) – Луг – Волосянка – Ужок и до Западного реабилитационно-спортивного центра Сянки. Детали маршрута по ссылке.
- 3 октября. С 8:30 до 14:00 полное перекрытие движения во Львове на проспекте Черновола – от перекрестка с улицей Зерновой до кольца на проспекте Черновола (МакДональдз) в обе стороны. Детали маршрута по ссылке.