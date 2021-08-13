Во Львове открыли первый в Украине банк еды: как он работает

Первый в Украине банк еды заработал во Львове. Это место куда кафе и магазины свозят продукты, срок годности которых истекает, но их еще можно употреблять.

Из тех продуктов волонтеры пакуют наборы и раздают нуждающимся и малообеспеченным людям. Подробнее – в сюжете.

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За день раздают около десятка продуктовых наборов. Туда входят, в частности кефир, масло и колбаса. Ежедневно в банк еды приходит более 10 человек. Они ждут в очереди, регистрируются, затем на линии выдачи получают сумку: в ней – базовый продуктовый набор.

Его составляют из продуктов, срок годности которых истекает. А поставляют еду в продовольственный банк магазины, которые хотят сократить объемы своих органических отходов.

К нам приходят овощи, фрукты, молочная продукция, хлебобулочные изделия, крупы, сортируем их,

– рассказала соорганизатор, волонтер проекта "Тарелка" Анастасия Слюсаренко.

Она отметила, что следует пересмотреть каждый продукт, действительно ли он на грани срока годности, или срок вдруг не истек. За этим следят в супермаркетах партнеры, но иногда они могут что-то недосмотреть.

Идею начали воплощать 1,5 года назад

Первый продовольственный банк во Львове начали воплощать 1,5 года назад. Такую идею в город принес предприниматель Ростислав Косюра, который проживал в Германии. После предложения организовать точку еще пригодных продуктов и раздавать их нуждающимся, горсовет выделил мужчине помещение.

На первом этаже многоэтажки сделали ремонт. Теперь там есть круглосуточно, комната с холодильниками и стеллажами, а также сортировочная. Все доступно для нескольких категорий населения. Каждый должен показать документ.

Как работает банк еды во Львове: смотрите видео

"Пенсионеры, люди с инвалидностью... К нам обращаются переселенцы, у нас есть участники боевых действий, у которых нет возможности самостоятельно обеспечить себя качественным продуктовым набором. Примерно 80 – 85% тех, кто обращается, являются пенсионерами. Более 200 человек сейчас находится в нашем реестре", – отметил соучредитель, руководитель проекта "Тарелка" Иван Павлиш.

К старту проекта присоединились почти 20 брендов и компаний. По словам маркетинг-директора сети магазинов Дмитрия Кошевого, "Тарелка" – это проект food-инноваций с едой, но она не технологическая, а логистическая.

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"Это локация, где объединяются очень много людей: те, у кого есть проблемы, небогатые, и богатые – владельцы компаний приходят, сетей. Объединить людей (смогли – 24 канал), у которых в жизни не было шанса встретиться, а "Тарелка" их объединила", – сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Продовольственный банк пока единственный такой в ​​Украине. Но "Тарелка" продолжает расширяться: следующую ее точку обустроят в столице.