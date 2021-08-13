З тих продуктів волонтери пакують набори та роздають потребуючим і малозабезпеченим людям. Детальніше – в сюжеті.

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За день роздають із десяток продуктових наборів. Туди входять зокрема кефір, масло та ковбаса. Щодня у банк їжі приходить понад 10 людей. Вони чекають в черзі, реєструються, відтак на лінії видачі отримують торбинку: в ній — базовий продуктовий набір.

Його складають із продуктів, термін придатності яких збігає. А постачають їжу до продовольчого банку магазини, які хочуть скоротити обсяги своїх органічних відходів.

До нас приходять овочі, фрукти, молочна продукція, хлібобулочні вироби, крупи, сортуємо їх,

– розповіла співорганізаторка, волонтерка проєкту "Тарілка" Анастасія Слюсаренко.

Вона зауважила, що варто передивитись кожен продукт, чи справді він на межі терміну придатності, чи термін раптоп не вийшов. За цим стежать у супермаркетах партнери, але деколи вони можуть щось недогледіти.

Ідею почали втілювати 1,5 року тому

Перший продовольчий банк у Львові почали втілювати 1,5 року тому. Таку ідею до міста приніс підприємець Ростислав Косюра, який проживав у Німеччині. Після пропозиції організувати точку ще придатних продуктів і роздавати їх нужденним, міськрада виділила чоловікові приміщення.

На першому поверсі багатоповерхівки зробили ремонт. Тепер там є рецепція, кімната з холодильниками й стелажами, а також сортувальня. Все доступно для кількох категорій населення. Кожен має показати документ.

Як працює банк їжі у Львові: дивіться відео

"Пенсіонери, люди з інвалідністю… До нас звертаються переселенці, у нас є учасники бойових дій, які не мають можливості самостійно забезпечити себе якісним продуктовим набором. Приблизно 80 – 85% тих, хто звертається, є пенсіонерами. Понад 200 людей наразі перебуває в нашому реєстрі", – відзначив співзасновник, керівник проєкту "Тарілка" Іван Павліш.

До старту проєкту долучились майже 20 брендів та компаній. За словами маркетинг-директора мережі магазинів Дмитра Кошевого, "Тарілка" – це проєкт food-інновацій із їжею, але вона не технолоігчна, а логістична.

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"Це локація, де об'єднуються дуже багато людей: ті, хто мають проблеми, небагаті, і багаті – власники компаній приходять, мереж. Поєднати людей (змогли – 24 канал), які в житті не мали б шансу зустрітися, а "Тарілка" їх об'єднала", – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Продовольчий банк поки що єдиний такий в Україні. Але "Тарілка" продовжує розширюватися: наступну її точку облаштують у столиці.