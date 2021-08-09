Робота над створенням продовольчого банку у Львові тривала упродовж двох років. Ідейний засновник проєкту Ростислав Косюра. Він зміг об'єднати навколо цієї ідеї людей, готових допомагати одне одному.

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Розмістилися волонтери на Кульпарківській, 158. Власне там нужденні й можуть отримати пакунок із продуктами. За словами мера Львова Андрія Садового, коли зародилась ідея, міська влада Львова не просто пішла назустріч, а віддала все це приміщення.

"Тому що це на часі, це потрібно. Ви вмієте залучати класних людей та мотивувати їх, тому до проєкту долучились і "Пласт", і самі гості, які приходять, долучаються до роботи. Фактично, це є локація, де об'єднуються дуже багато людей", – підкреслив львівський міський голова.

Він додав: проєкт "Тарілка" є цікавим тим, що це ідея та реалізація людей із громади. Ця соціальна складова є дуже важливою, оскільки проєкт об'єднує як тих, хто не має грошей, так і тих, хто має. Останні можуть прийти, долучитись і допомогти

Сподіваюсь, що незабаром такі соціальні магазини з'являться у кожному районі Львова, а інші міста братимуть приклад, адже це те, що нам необхідно підтримувати,

– зауважив Садовий.

Чому у волонтерів виникла така ідея

У "Тарілці" підкреслили, що Україна – серед лідерів у Європі за кількістю сміттєзвалищ, які наполовину складаються з органічних продуктів. Ба більше, за підрахунками, українці щороку викидають приблизно 7 тонн придатних до споживання продуктів. Їхня вартість становить понад 5,5 мільярда гривень.

Один проєкт не вирішить цю ситуацію, але це точно гарний крок до вирішення цієї ситуації,

– акцентував Ростислав Косюра.

У Львові відкрили перший в Україні банк їжі для нужденних "Тарілка" / Фото ЛМР

Правила роботи продовольчого банку "Тарілка"

Реєстрація. Для отримання продуктового набору необхідно обов'язково та завчасно пройти реєстрацію за номером телефону: +380 67 00 64 720. Для реєстрації потрібен паспорт, посвідчення пільгової категорії населення та номер телефону, за яким волонтери будуть з Вами контактувати. Отримати продуктовий набір можна буде у визначений день та час, про який волонтер повідомить завчасно телефоном.

Для отримання продуктового набору необхідно обов'язково та завчасно пройти реєстрацію за номером телефону: +380 67 00 64 720. Для реєстрації потрібен паспорт, посвідчення пільгової категорії населення та номер телефону, за яким волонтери будуть з Вами контактувати. Отримати продуктовий набір можна буде у визначений день та час, про який волонтер повідомить завчасно телефоном. Продуктовий набір. Після реєстрації відвідувач може отримати стільки продуктів, скільки поміщається у спеціальну торбинку "Тарілки". Продуктовий набір формує волонтер безпосередньо у банку. Відвідувач отримує набір із тих продуктів, які надійдуть цього дня.

Після реєстрації відвідувач може отримати стільки продуктів, скільки поміщається у спеціальну торбинку "Тарілки". Продуктовий набір формує волонтер безпосередньо у банку. Відвідувач отримує набір із тих продуктів, які надійдуть цього дня. Культура візиту до "Тарілки". Відвідувачів просять дотримуватись живої черги та поваги один до одного й волонтерів "Тарілки". Вхід у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння заборонено. Заборонено відвідування продовольчого банку без захисної маски. На вході у приміщення необхідно пройти безконтактне вимірювання температури, а також помити та продезінфікувати руки. Після цього відвідувач має показати волонтеру посвідчення пільгової категорії населення.

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