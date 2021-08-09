Работа над созданием продовольственного банка во Львове продолжалась в течение двух лет. Идейный основатель проекту Ростислав Косюра. Он смог объединить вокруг этой идеи людей, готовых помогать друг другу.

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Разместились волонтеры на Кульпарковской, 158. Собственно там нуждающиеся и могут получить пакет с продуктами. По словам мэра Львова Андрея Садового, когда родилась идея, городские власти Львова не просто пошли навстречу, а отдали все это помещение.

"Потому что это актуально, это нужно. Вы умеете привлекать классных людей и мотивировать их, поэтому к проекту присоединились и "Пласт", и сами гости, которые приходят, приобщаются к работе. Фактически, это локация, где объединяются очень много людей", – подчеркнул львовский городской глава.

Он добавил: проект "Тарелка" интересен тем, что это идея и реализация людей из общины. Эта социальная составляющая очень важна, поскольку проект объединяет не только тех, кто не имеет денег, так и тех, кто имеет. Последние могут прийти, присоединиться и помочь

Надеюсь, что вскоре такие социальные магазины появятся в каждом районе Львова, а другие города будут брать пример, ведь это то, что нам необходимо поддерживать,

– отметил Садовый.

Почему у волонтеров возникла такая идея

В "Тарелке" подчеркнули, что Украина – среди лидеров в Европе по количеству свалок, которые наполовину состоят из органических продуктов. Более того, по подсчетам, украинцы ежегодно выбрасывают около 7 тонн пригодных к употреблению продуктов. Их стоимость составляет более 5,5 миллиарда гривен.

Один проект не решит эту ситуацию, но это точно хороший шаг к решению этой ситуации,

– акцентировал Ростислав Косюра.

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Правила работы продовольственного банка "Тарелка"

Регистрация . Для получения продуктового набора необходимо обязательно и заблаговременно пройти регистрацию по телефону: +380 67 00 64 720. Для регистрации нужен паспорт, удостоверение льготной категории населения и номер телефона, по которому волонтеры будут с Вами контактировать. Получить продуктовый набор можно будет в определенный день и время, о котором волонтер сообщит заранее по телефону.

. Для получения продуктового набора необходимо обязательно и заблаговременно пройти регистрацию по телефону: +380 67 00 64 720. Для регистрации нужен паспорт, удостоверение льготной категории населения и номер телефона, по которому волонтеры будут с Вами контактировать. Получить продуктовый набор можно будет в определенный день и время, о котором волонтер сообщит заранее по телефону. Продуктовый набор. После регистрации посетитель может получить столько продуктов, сколько помещается в специальную сумку "Тарелки". Продуктовый набор формирует волонтер непосредственно в банке. Посетитель получает набор из тех продуктов, которые поступят в тот день.

После регистрации посетитель может получить столько продуктов, сколько помещается в специальную сумку "Тарелки". Продуктовый набор формирует волонтер непосредственно в банке. Посетитель получает набор из тех продуктов, которые поступят в тот день. Культура визита в "Тарелки". Посетителей просят соблюдать живую очередь и уважение друг к другу и волонтерам "Тарелки". Вход в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещео. Запрещено посещение продовольственного банка без защитной маски. На входе в помещение необходимо пройти бесконтактное измерение температуры, а также помыть и продезинфицировать руки. После этого посетитель должен показать волонтеру удостоверение льготной категории населения.

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