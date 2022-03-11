Во Львове открывают полевую больницу скорой помощи

11 марта 2022 , 12:55
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Источник:

Львовская ОВА

Во Львове для переселенцев и пострадавших от войны откроют полевой госпиталь. Он будет функционировать в подземном паркинге ТЦ King Cross Leopolis.

Полевая больница начнет работать в субботу, 12 марта. Помощь пострадавшим будут оказывать американские медики.

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Госпиталь открывает организация "Сумка Самарянина". Пострадавшие и переселенцы смогут бесплатно получить такие услуги:

  • неотложная помощь;
  • хирургическая помощь;
  • стационарные и амбулаторные услуги;
  • услуги для женщин и детей, включая акушерство.

Больница будет работать круглосуточно.

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Автор: Софія Мінджоса