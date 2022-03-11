Во Львове открывают полевую больницу скорой помощи
11 марта 2022 , 12:55Читати новину українською
Источник:Львовская ОВА
Во Львове для переселенцев и пострадавших от войны откроют полевой госпиталь. Он будет функционировать в подземном паркинге ТЦ King Cross Leopolis.
Полевая больница начнет работать в субботу, 12 марта. Помощь пострадавшим будут оказывать американские медики.
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Госпиталь открывает организация "Сумка Самарянина". Пострадавшие и переселенцы смогут бесплатно получить такие услуги:
- неотложная помощь;
- хирургическая помощь;
- стационарные и амбулаторные услуги;
- услуги для женщин и детей, включая акушерство.
Больница будет работать круглосуточно.
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