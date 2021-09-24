Во Львове ожидают бешеный ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, во Львове 24 сентября будут порывы ветра, скорость которых будет достигать 28 метров в секунду. Поэтому в городе объявили штормовое предупреждение.

Столбики термометров поднимутся не выше 14 градусов тепла. Львовский горсовет призывает всех учитывать прогноз погоды и быть осторожными во время движения.

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Синоптики объявили штормовое предупреждение

Во Львове 24 сентября будет облачно с прояснениями. Днем местами будет падать дождь. Температура будет колебаться от 12 до 14 градусов выше нуля.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9 – 14 метров в секунду. Утром ожидают порывы штормового ветра со скоростью 25 – 28 метров в секунду, а днем – 17 – 22 метров в секунду.

Что не следует делать во время непогоды

Львовян призывают учитывать прогноз синоптиков и быть осторожными во время движения. В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения напомнили, что во время непогоды не стоит ходить под:

раскидистыми деревьями;

рекламными щитами;

линиями электропередач;

антеннами.

Порывы штормового ветра могут их повредить, и человеку не удастся избежать травматизации. Также не следует парковать автомобили под неустойчивыми конструкциями.

В мэрии напомнили, что в случае возникновения любых непредвиденных ситуаций, нужно звонить спасателям по номеру 101 или на Горячую линию города по номеру 1580.



Прогноз погоды на 24 сентября / данные Укргидрометцентра