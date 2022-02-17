Во Львове пьяный водитель собрал "фулл-хаус" из 4 нарушений: потерял автомобиль, который был в р

Во Львове водитель пытался скрыться с места аварии, однако не смог, потому что застрял в пробке. Впоследствии оказалось, что он пьян и совершил сразу несколько нарушений.

Однако на этом история не завершилась, ведь автомобиль был в розыске из-за долгов мужчины. Поэтому патрульные сразу вызвали эвакуатор.

Кстати Водителя лишили прав на 40 лет: во Львове обнаружили нарушителя-рекордсмена

Превысил норму в 11 раз

Авария произошла на улице Стрыйской около 2 часов дня 16 февраля. 32-летний водитель BMW столкнулся с автомобилем Volkswagen. Он пытался сразу уехать, однако помешала пробка.

Поэтому водитель застрял в нескольких метрах и был вынужден дождаться полицейских. Когда они прибыли, сразу заметили признаки алкогольного опьянения. Тест драгера показал, что в крови шофера 2,21 промилле. Это превышение нормы примерно в 11 раз.

Авто на месте аварии / Фото Патрульной полиции Львовщины

Совершил и худшее нарушение

Мужчина сразу начал пытаться "договориться" с патрульными. Он вроде бы предложил им 300 долларов. Однако они не согласились с нарушением закона и вызвали следователей.

Затем начали проверку транспортного средства и как раз тогда установили, что оно находится в розыске. Его искала исполнительная служба из-за неуплаты штрафов 32-летним владельцем. Также стало известно и то, что водителя недавно лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Обратите внимание "Обманом заставили дуть в драгер": депутата из Львовской области 4 раза поймали пьяным за рулем

Эвакуатор забирает автомобиль нарушителя / Фото Патрульной полиции Львовщины

Что угрожает за такие действия

Автомобиль мужчины сразу забрали на арестплощадку. На водителя составили 2 протокола:

вождение в нетрезвом виде, которое привело к ДТП – за повторное нарушение штраф 34 тысячи гривен и лишение прав на 3 года.

вождение без прав – поскольку мужчина был лишен водительского удостоверения, ему грозит штраф 20 400 гривен.

О попытке скрыться с места ДТП правоохранители ничего не сообщали. А вот попытку дать взятку, вероятно, расследуют по статье о предложении неправомерной выгоды должностному лицу. Максимальное наказание за такие действия – 4 года тюрьмы.

Какой штраф за вождение в нетрезвом состоянии / Инфографика 24 канала

Читайте текст сообщения Патрульной полиции Львовщины:

Водитель предложил неправомерную выгоду патрульным во избежание ответственности, а в результате еще и без авто остался. Сегодня в 14 часов дня патрульные получили вызов о ДТП на улице Стрыйской. 32-летний водитель управляя автомобилем BMW, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. Он попытался скрыться, но через несколько метров застрял в пробке, где потерпевший и очевидец его задержали.

Патрульные заметили у виновника признаки алкогольного опьянения. Проверка на приборе Drager показала результат 2,21 промилле. Оказалось, что житель Львовщины лишен права управлять транспортными средствами из-за езды в нетрезвом виде. Нарушителю сообщили, какие админматериалы на него оформят. Мужчина предложил полицейским уладить ситуацию за отдельную выгоду. Патрульные предупредили мужчину об уголовной ответственности. Его это не остановило, и он продолжил предлагать 300 долларов США инспекторам.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Патрульные оформили на водителя два протокола: за повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения и нарушение ПДД, что привело к ДТП. Также на него вынесено постановление управления транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами. Кроме того, автомобиль нарушителя находился в розыске Исполнительной службой за неуплату штрафов. Автомобиль эвакуировали на арестплощадку.