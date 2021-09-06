Во Львове пьяный водитель влетел в авто патрульных во время побега

Патрульные 6 сентября преследовали пьяного водителя за нарушение правил дорожного движения. Мужчина вместо того, чтобы остановиться, протаранил служебный автомобиль.

Инцидент произошел на улице Липинского. В результате ДТП пострадали 3 человека.

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Мужчину преследовали за нарушение ПДД

В 3:30 патрульные заметили на улице Кулиша автомобиль Volkswagen Fox, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Полицейские дали мужчине указание остановиться с помощью звукового сигнала и проблесковых маячков.

Нарушитель проигнорировал правоохранителей и продолжил движение.

На улице Городецкой он проехал на красный сигнал светофора.

Тогда полицейские начали преследование и передали ориентировки коллегам.

В помощь присоединились другие экипажи.



Пьяный водитель нарушил ПДД / Фото патрульной полиции Львовщины

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Водитель влетел в авто патрульных

Один из экипажей остановился на улице Липинского, чтобы иметь возможность остановить беглеца. Однако нарушитель протаранил служебный автомобиль. В результате ДТП пострадали 2 полицейских и пассажирка Volkswagen.

Патрульные заметили, что 29-летний беглец был пьяным. Проверка выявила 1,65 промилле алкоголя. На месте инцидента работали все необходимые службы.

Львовские патрульные за выходные, 4 и 5 сентября, составили 39 протоколов на пьяных водителей.



Мужчина влетел в авто патрульных / Фото патрульной полиции Львовщины