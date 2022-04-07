Во Львове построят дополнительное жилье для беременных переселенок, – Садовый

Во Львове монтируют первый контейнерный городок для проживания 350 переселенцев. Однако это является лишь первым шагом, ведь в городе уже начинают строить двухэтажные деревянные домики, где в первую очередь будут проживать беременные женщины.

Об этом заявил городской глава Львова Андрей Садовый в эфире 24 канала.

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"Мы уже начинаем строить двухэтажные деревянные домики, где будут в первую очередь проживать женщины, ожидающие рождения детей", – рассказал мэр города.

По словам Садового, также местные власти уже ведут дискуссию с представителями строительной отрасли по ее восстановлению.

Мы ожидаем, что из 200 тысяч украинцев (переселенцев – 24 канал), которые есть во Львове, примерно 50 тысяч останутся. Надо думать о жилье для них,

– добавил городской голова.

Садовый рассказал о размещении переселенцев во Львове: смотрите видео