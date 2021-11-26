Во Львове продлили жесткий карантин до 13 декабря
Источник:Zaxid.net
Львовская городская комиссия чрезвычайных ситуаций 26 ноября приняла решение о продлении жесткого карантина. Теперь строгие ограничения будут в городе минимум до 13 декабря.
Это объяснили высоким уровнем заболеваемости среди населения. Сейчас в больницах города находятся 605 пациентов с COVID-19.
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Также предупредили заведения
Кроме этого, комиссия вынесла предупреждение нескольким развлекательным заведениям. В них заметили нарушение карантинных требований.
О каких заведениях говорится:
- спорткомплекс "Евроспорт";
- "Eros show bar" площадь Рынок, 11;
- "Custom lounge bar" улица Братьев Рогатинцев, 37;
- "Pulse Lounge bar&Karaoke" улица Братьев Рогатинцев, 18;
- кинотеатр "Multiplex" в ТРЦ Victoria Gardens.
Какие ограничения остаются в городе
Львов перешел в красную зону еще 30 октября. В этот день должны были прекратить работу все учреждения культуры. Также запретили проводить любые массовые мероприятия. В частности, говорилось о концертах, фестивалях и конференциях.
Исключением были только футбольные матчи. Однако их разрешили проводить без зрителей. Также обязали провести вакцинацию участников игр. И все же они могли избежать этого при наличии отрицательного ПЦР-теста.
А вот в спортивных залах и бассейнах разрешили проводить только персональные тренировки. У каждого, кто на них приходит, должен быть сертификат вакцинации или отрицательный тест.
Всем кинотеатрам, театрам и музеям вообще запретили принимать посетителей. Также в городе нельзя проводить экскурсии.
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Каковы правила карантина в разных зонах / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала